Héctor Mejía: "Gota a gota, vamos sumando"

Héctor Omar Mejía, técnico de Isidro Metapán, reconoció que el empate de FAS en los últimos momentos del juego caló hondo en el ánimo de su plantel quien se había defendido bien en el juego y que por un descuido de marca se les haya escapado una victoria que necesitaban.

"Creo que no vamos a quitarle mérito al rival, vino a plantarse bien, igual nosotros quisimos meterle intensidad (al partido), un buen ritmo, pero por momentos bastante cortado, por momentos un juego más en la media cancha, pero sobre todo, creo que tuvimos más aproximaciones", destacó el técnico metapaneco quien confesó que el empate de FAS en los últimos dos minutos del juego "duele porque cayó en los últimos minutos, pero al final esto es lo bonito del fútbol, que mientras no llega a los 90 minutos de juego tienes que seguir luchando, seguir metiendo porque en el último segundo del juego te pueden empatar", lamentó.

Sobre la labor de sus pupilos, Mejía afirmó que "con los muchachos me voy del partido bien porque siempre tienen ese desgaste, siempre tienen esa actitud de salir (a la cancha) a ganar y por allí (siento) que nos falta un poquito (de contundencia) pero sé que lo vamos a conseguir, que lo podamos dar para poder volver a la senda del triunfo."

Sobre esa falta de contundencia de su ataque, el ex volante de marca de los jaguares subrayó que más allá de esa falencia deben aceptar que el punto al final es bueno para alejarse un punto más de Municipal Limeño en la lucha que libran por el no descenso.

"Obviamente queríamos sumar de a tres, era la mentalidad que nosotros teníamos desde que comenzamos a trabajar en la semana pero al final creo que el empate fue justo porque más allá de varias aproximaciones que tuvimos no logramos concretar y esto es así, más allá de no gustarnos el puntito pero también reconocer que no se pierde, allí vamos, de gotita en gotita seguimos sumando y esperamos prepararnos para el próximo rival", afirmó el estratega de los jaguares.