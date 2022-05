Hector Mejía: "Defenderse también es jugar bien al fútbol"

Isidro Metapán derrotó 1-0 en su casa al AD Chalatenango y tomó una leve ventaja en su serie de cuartos de final del Clausura 2022, ventaja que para su técnico, Héctor Omar Mejía, supo poco por el resultado pero que al final significan tres puntos alcanzados gracias a su orden y disciplina mostrado por sus pupilos sobre el césped del estadio Jorge Suárez Landaverde.



"Puedo estar equivocado, pero el defenderse bien es también jugar bien al fútbol y por allí nosotros supimos defendernos bien en los momentos más difíciles, cuando el Chalatenango tomó la posesión del balón", aseguró el estratega metapaneco quien recordó que pese al dominio norteño, especialmente en el segundo tiempo, tuvo su equipo un momento lúcido en el ataque pero que no pudo aprovechar para sentenciar.



"Por allí tuvimos el momento para dar la estocada final con la jugada de Carlos (Flores), pero al final no se pudo. El equipo me gustó, sobre todo el orden que mantuvimos. Obviamente en casa teníamos que ver qué tanto podíamos aprovechar, pero ventaja es ventaja y trataremos que en el siguiente juego en Chalatenango prepararnos bien y hacer un partido inteligente sobre todo", argumentó.



Sobre las condiciones a que deben de someterse en el estadio Gregorio Martínez el próximo sábado por la noche, donde encontrarán un campo de juego más amplio que el que posee "el Calero" Suárez y a una afición que se entrega por los colores morado y blanco, Mejía admitió que "cada partido es diferente, pero demostramos en el partido anterior en la fase regular donde logramos un empate importante (1-1) que somos capaces de sacar un buen resultado. Vamos a preparar bien ese partido porque si hoy en casa fue difícil, allá en su estadio nos espera algo peor, pero si estamos bien en la cancha podemos dar la sorpresa y clasificarnos a semifinales."



Sobre la actuación de sus pupilos, especialmente del español Gregori Díaz, quien demostró que pese a su esfuerzo físico aún no se recupera plenamente de la pubalgia que sufrió días antes y que lo alejó de la cancha y que ante los norteños no aportó su fútbol a plenitud, el ex volante de los jaguares admitió que "es importante señalarlo ya que él no traía ese ritmo de juego y nosotros lo arriesgamos. Sé que podemos recuperar al Gregori que conocemos y sé que si él está al nivel que todos queremos vamos a ganar mucho en la cancha", acotó al final del juego.