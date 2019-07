Héctor Cruz buscará su lugar en Alianza

Héctor Raúl Cruz, defensor capitalino de 25 años y una de las nuevas incorporaciones en las filas de Alianza para la nueva temporada liguera, admite que llegar a las filas blancas es producto de su labor en AD Chalatenango donde era titular en la zaga blanquivioleta.

Cruz reconoce que debe trabaja el doble para recalar en la idea del colombiano Wilson Gutiérrez y adueñarse así de la banda derecha de la defensiva blanca ya que reconoce que la faena será dura porque antes de él están Rubén “Polaco” Marroquín y Rudy Clavel.

“Creo que tratamos de acoplarnos de la mejor manera, de trabajar manejar y entender la idea del profesor (Gutiérrez). Alianza es un gran equipo, con excelentes jugadores y la verdad hay que tratar de trabajar para ganarse la confianza del profesor y de los compañeros”, indicó.

Sobre su nueva rutina de trabajo, Cruz confesó que “cambia mucho la dinámica dentro de Alianza a lo que hacíamos en Chalatenango. Creo que es un giro bastante grande pero estamos preparados mental y físcamente para afrontarlo y esperando los retos para afrontarlo y esperando con fe hacerlo de la mejor manera cuando se presente la oportunidad de jugar”, indicó.

Cruz apunta a los juegos internacionales que Alianza realizará la otra semana con la Copa Premier de Centroamérica para buscar sumar minutos de juego.

“Debemos aprovechar esos partidos para mostrarnos, tratar de ganar espacio en la cancha, sumar minutos de juego y demostrar el porqué llegamos al Alianza. La lucha está fuerte, (Rubén) Marroquín es un gran lateral, lo ha demostrado ya en la selección, por allí está también (Rudy) Clavel que juega también en esa posición, pero no he pensado jugar en otra zona de la cancha, me siento cómodo como lateral derecho, siempre he jugado allí y no creo que sea necesario acoplarme a otro sitio dentro de la cancha para intentar jugar”, aseveró.