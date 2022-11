Héctor Carbajal: "El objetivo primordial es ganar"

Héctor Ramírez Carvajal será el encargado de defender la portería de Jocoro en la final del Apertura 2022 ante FAS en el partido que se disputará en el estadio Cuscatlán. El guardameta originario de Los Planes de Renderos jugará su primer final en su carrera.

"Trato de llevarlo un poco sereno y concentrado en lo que se quiere hacer que es el objetivo desde el primer día de ser y ya que se cumplió hay que salir a ganarlo", dijo Carvajal durante la semana previa a la final.

"El objetivo primordial es ganar, se ha visto la lucha y el sacrificio del equipo durante todo el campeonato por ganar y ahora estando en la final no será la excepción. Sabemos que FAS es un excelente equipo y ha hecho méritos como nosotros para estar acá. Siempre lo vamos a respetar pero también vamos a hacer lo nuestro, que prevalezca nuestro juego", agregó el portero de 31 años.

Carbajal, quien jugó para FAS en el Clausura 2019, espera un partido especial contra su ex equipo. "Siento que será un partido muy bonito, muy divertido, que hay que disfrutarlo y no hay que guardarse nada", expresó el portero que debutó en la UES en el 2015.

JOCORO NO ES FAVORITO

Para Ramírez Carbajal no es extraño que los reflectores estén puestos en FAS y que Jocoro no sea considerado favorito para obtener el campeonato. Asegura que nada está escrito y que el equipo tiene la consigna de ganar a como dé lugar.

"Creo que desde el principio Jocoro no ha sido el favorito, en ningún torneo, pero eso sí, siempre se busca luchar y tratar de ganar y en este torneo se ha visto que no nos ha afectado eso (...) Se habla de favorito o de no favorito pero en la cancha es donde se tiene que demostrar eso, el fútbol siempre es bien lindo porque no se sabe qué pasar", añadió.

HAY CONFIANZA EN LA PORTERÍA

Carbajal habló de la confianza del cuerpo técnico en los porteros. Es Carbajal quien ha jugado los tiempos reglamentarios, pero en la tanda de penales es Abiel Aguilera el elegido para tapar y Jocoro sacó dos eliminatorias por la vía de la lotería tras vencer a Metapán y Platense.

"El mensaje es que cualquiera que entre puede hacer bien las cosas, que todos tenemos algo que aportar. Sobre todo la confianza del cuerpo técnico en los jugadores y en la portería nunca ha faltado y se ha reflejado porque en partidos muy difíciles", concluyó.