Héctor Ayala: "Gracias a la ayuda, mi mamá dejó de arriesgar su vida vendiendo en el mercado"

EL GRÁFICO publicó un reportaje sobre el reconocido futbolista Héctor Ayala, quien ante la cuarentena domiciliar obligatoria impuesta por el Gobierno ante la pandemia del coronavirus, vende refrescos junto a su esposa, como única vía de ingresos económicos para hacerle frente a la delicada situación económica.

Tras la difusión del reportaje, la ayuda llegó, Ayala fue contactado por personas de Cara Sucia, Ahuachapán y residentes en Estados Unidos; muchos le llevaron víveres y otros le ayudaron económicamente.

Héctor Ayala es un experto delantero de la tercera división, ganador de cuatro títulos de campeón de goleo. Regresó el torneo pasado para jugar con el Juventud Metalío de la liga de bronce tras superar una enfermedad renal, y en la actualidad, se dedica a la venta de refrescos junto a su esposa Milvia Gómez, en la colonia San José de Cara Sucia, Ahuachapán.

La venta de refrescos se convirtió en el refugio ante la adversidad porque tras cancelarse el torneo de la liga de bronce, por orden de la FESFUT ante la pandemia, quedó sin ingresos económicos.

“Vieron el reportaje de EL GRÁFICO en Facebook, lo compartieron en sus redes sociales y me ayudaron con víveres, y otros, de forma económica, especialmente los de Cara Sucia; mientras que los de Estados Unidos, me enviaron ayuda económica” dijo el futbolista.

Cuando lo contactaron “les dije que necesitaba víveres para mi familia, a algunos los conozco, otros vieron el reportaje y me enviaron ayuda económica, sin conocerlos. Es bienvenida la ayuda”, expuso.

Al ver el reportaje en EL GRÁFICO, Francisco Nolasco, Óscar Rodríguez, Mateo Leiva, David Leiva, María Cortés, Jorge Magaña, Francisco Ayala, Edwin Villarreal, Nelson Magaña y Manuel Alemán, entre otros, llegaron a la casa de Ayala, con muchos víveres.

Muchas personas vieron el reportaje en Estados Unidos y 15 contactaron con el jugador, para enviarle ayuda. “Algunos sabían (de la necesidad), pero al ver el reportaje, vinieron para entregarme víveres”, sostuvo.

Con esta ayuda, más la venta de refrescos a domicilio, obtiene el sustento diario para su esposa, hijo y mamá “¿cómo no voy a estar agradecido con la ayuda?, han sacado adelante a mi familia”, añadió.

Pese a la pandemia, la mamá de Héctor Ayala, Norma Patricia Serrano, frecuentaba el mercado de Cara Sucia para vender pan artesanal “porque no teníamos qué comer, ahora, que hemos recibido la ayuda, ya no la dejo que salga (a vender) estamos sobreviviendo. Vendía quesadillas, marquesotes, salpores, pan de torta, en el mercado, ahora ya no la arriesgo, ya le dije que de esto vamos a estar sobreviviendo, estamos en la misma casa, el mismo solar”.

Ayala necesita víveres para su familia, tampoco fue beneficiado por los $300 que el Gobierno entregó como ayuda a las familias afectadas por la cuarentena decretada por el coronavirus.