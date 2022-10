Hécto Mejía: "No logramos sostener el marcador"

En Metapán salieron con un sabor agridulce tras el empate en el Simeón Magaña frente al Once Deportivo en el cierre de la primera vuelta. El equipo calero no logró sostener el resultado y la espina queda para los dirigidos por Omar Mejía.

Precisamente el técnico calero consideró que uno de los principales errores de sj equipo en los últimos partidos es no conseguir sostener los resultados. Metapán pasó casi todo el encuentro replegado en defensa pero tuvo un penalti que hizo efectivo pero que no logró sostener.

"Es complicada la situación para nosotros. Siempre comenzamos con el marcador a favor pero no logramos sostener el resultado y eso me molesta. Tenemos que trabajar para revertir este tipo de cosas porque al final terminamos pidiendo la hora", dijo el técnico metapaneco.

Además agregó que" no podemos aguantar los resultados. Siempre vamos a tener gol, siempre vamos a arrancar ganando pero no encontramos la fórmula para sostener el marcador. El Once se nos vino encima pero lo bueno es que defensivamente estuvimos a la altura ".

Por su parte el autor del gol metapaneco, Carlos Salazar, consideró que un punto en campo visitante vale mucho para las aspiraciones del equipo que sigue metido en los puestos altos de o clasificación.

"Fue un partido difícil y sabíamos que sería así. El Once Deportivo es un equipo que complica y que juega bien sus partidos en casa, hay que valorar que se consiguió el punto", dijo.