Heber Ramos fortalece condición física en la playa Barra de Santiago

El jugador de la selección de fútbol playa de El Salvador, Heber Ramos, aprovecha su estancia en la playa Barra de Santiago, Ahuachapán, para fortalecer el apartado físico, durante la emergencia nacional por coronavirus.

Realiza circuitos y muchas abdominales en su casa ubicada en esta conocida playa del occidente del país, tiene claro que el principal objetivo es recuperar el tiempo perdido tras cumplir la estricta cuarentena domiciliar obligatoria, por la pandemia del coronavirus. “Hago abdominales, salgo a correr muy temprano, unos ocho kilómetros, entreno con un grupo de amigos, yo les digo los ejercicios que tenemos que realizar, los hacemos juntos, por rondas”, comentó.

Desde hace más de tres meses, Ramos se trasladó a la Barra de Santiago, para pasar junto a su familia la cuarentena domiciliar. En la actualidad, busca mantener un buen estado físico para que cuando la emergencia pase y llegue la convocatoria a la selección, estar bien preparado. “Quiero estar listo para una futura convocatoria, no perder el estado físico”, sostuvo.

Ramos llegó a la selección en el año 2011, luego de la participación del equipo cuscatleco en el Mundial Ravenna 2011, se retiró en el año 2013 para darle prioridad a sus estudios universitarios, retornó para el año 2014 y desde entonces se mantiene como uno de los fijos en el esquema del seleccionador Rudis González Gallo.

TODO BIEN

Ramos comentó que en la playa Barra de Santiago todo se mantiene con tranquilidad y que no se reportan hasta el momento, contagiados de Covid-19.

Dijo que “lo único que afecta es que la marea ha crecido, las olas están un poco grandes y la pesca está un poco mala, por lo demás, gracias a Dios no se registran contagios y la gente obedece a no salir de la zona”.

Sobre la vuelta del deporte manifestó que “se entiende por la situación que se vive a nivel mundial, el deporte viene después de la salud, porque si no hay salud, no podemos hacer deporte en el futuro, está bien que se tome el tiempo necesario hasta que todo se normalice, esta situación está difícil, en San Salvador hay muchos contagios. Primero es la salud de nosotros y de nuestras familias y luego el deporte”.

Ante esto, tiene claro que lo mejor es seguir aprovechando el tiempo para exigirse físicamente “quiero seguir trabajando en este proyecto, selección de fútbol playa, llegar en la mejor condición física para cuando nos convoquen, me comunico con los demás compañeros de la selección y les digo que no decaigamos en el aspecto físico para llegar en óptimo rendimiento para cuando nos llamen”.

Fue claro en señalar que tras la pandemia “quiero poner un negocio, todo está en planes, pero de momento, me mantengo firme en la selección, hasta que vea que mi condición física baje y luego, buscar un trabajo de lo que me gradué porque el fútbol es momentáneo, esperar cuánto duro en esta selección y luego buscar trabajo de lo que me gradué y poder ejercer mi profesión”.