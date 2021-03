Hazard vuelve a aparecer en el Real Madrid

El belga Eden Hazard reapareció este sábado frente al Elche (2-1) tras lesión y positivo en coronavirus, por novena vez desde que fichó por el Real Madrid en junio de 2019. A lo que hay que sumarle que su primera cita en LaLiga Santander se la perdió por molestias en el muslo y no debutó hasta tres encuentros después. Premonición de lo que ha venido después.







Por sus botas siguen pasando las esperanzas, aunque disminuyen sobre su figura, de lograr algo grande esta campaña. Si el francés Zinedine Zidane puede contar a su disposición con el jugador que deslumbró a Europa con el Chelsea y con Bélgica, todo cambia en un ataque madridista que, más allá de Karim Benzema, autor del doblete salvador este sábado, está falto de un futbolista determinante.







Y ‘Zizou’ confía, como volvió a demostrar en la rueda de prensa previa al partido contra el Elche: "En el Madrid ha tenido muchas molestias, pero tiene un contrato largo y es un jugador que cuando se ponga bien lo va a hacer genial. Soy positivo, entiendo que los aficionados tengan alguna duda, pero para un jugador no estar al cien por cien es muy complicado. Estoy seguro de que lo va a hacer muy bien en el Real Madrid", dijo.







320 días ausente por problemas físicos. Nueve lesiones y un positivo en coronavirus; este es el bagaje negativo de Eden Hazard con la camiseta blanca. Solo ha participado en 36 encuentros en los que ha anotado cuatro goles y ha dado siete asistencias, números muy pobres para un futbolista que hasta aquel verano estaba entre los mejores del mundo.







Y es que el belga solo había tenido una lesión de gravedad en toda su carrera deportiva, hasta que fichó por el Real Madrid. Esta, una fractura en el tobillo derecho en 2017, fue precisamente la que le trajo de cabeza la pasada temporada después de que el 26 de octubre recibiese una dura entrada de su compatriota Thomas Meunier en la misma zona.







Y en la presente campaña, por la que él mismo aseguró que había que juzgarle ha aparecido una lesión muscular cada vez que Hazard cogía ritmo y transmitía buenas sensaciones. La última el pasado 3 de febrero. Era su cuarto partido como titular, aunque en ninguno jugó los 90 minutos, y llegaba tras dar una asistencia de tacón a Benzema y anotar su segundo tanto del curso. Pero volvió a tener problemas en el recto anterior izquierdo.







38 días más tarde, reapareció por novena vez, disputando los últimos 15 minutos de partido cuando el Real Madrid intentaba lograr una remontada que se encargó de certificar el francés Karim Benzema con un doblete, el último tanto en el primer minuto de añadido. Un tiempo de contacto con la competición tras haber entrenado esta semana por el grupo pensando en la ‘Champions’.







Sobre todo porque Hazard no estuvo muy participativo en su tiempo sobre el verde del Alfredo di Stéfano. Con el equipo volcado, el belga demostró, como es lógico, estar fuera de ese ritmo que impusieron Kroos Modric y que acabó con la remontada de los de Zidane.