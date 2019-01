Hazard responde a críticas y aumenta el rumor de su salida al Real Madrid

El jugador belga Eden Hazard le respondió a su técnico en el Chelsea, Maurizio Sarri, luego que este dijera que "no es líder" en una entrevista tras el partido contra el Arsenal en la Premier League.

Tal parece que en el Chelsea no toman con buenos ojos la idea de que Hazard se vaya al Real Madrid, el malestar está en los dirigentes del club, la afición e incluso su técnico. Por eso, el belga, tras eliminar al Tottenham por penales (4-2) en la Copa de la Liga de Inglaterra, respondió al italiano.

"Para ser justos, no me importa. Yo solo juego mi fútbol y no me importa lo que diga el entrenador. Siempre estoy concentrado en este equipo y solo quiero hacer lo mejor para él, y hoy lo hice", dijo Hazard.

Este nuevo cruce de palabras entre Hazard y Sarri, aumentan de nuevo el rumor de la marcha del jugador belga a las filas del Real Madrid.