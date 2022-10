Hazard fue titular pero no respondió

A finales de septiembre, el internacional belga Eden Hazard tuvo en su selección su vuelta a una relativa normalidad al ser indiscutible para Roberto Martínez; y, después de dos titularidades consecutivas, en las que jugó 64 y 63 minutos, demandó más minutos en el Real Madrid que tardaron en llegar y este martes sus piernas no acompasaron sus palabras en el partido que su equipo empató (1-1) contra el Shakhtar Donetsk ucraniano.

Hazard fue titular con su equipo este martes en el partido disputado en Varsovia; y fue sustituido en el minuto 57 por el internacional brasileño Vinicius.

"Han sido momentos complicados porque quiero jugar y no juego. Me siento bien en el Real Madrid, sólo que juego menos. Y cuando juego, juego bien. Es una situación delicada porque quiero jugar más", había asegurado Hazard en zona mixta después del último partido que jugó con su selección. Un claro mensaje al italiano Carlo Ancelotti que, sin embargo, no cambió un ápice sus planes con el belga. Los dos partidos anteriores al parón no tuvo minutos, y tampoco los tres siguientes.

Tuvo que ser al cuarto después del parón, en plenas rotaciones, pensando en el clásico frente a un Barcelona al que todavía, desde que llegó al Real Madrid en junio de 2019, no se ha podido enfrentar en partido oficial -si lo hizo disputando 45 minutos esta pretemporada en Las Vegas- con la camiseta del Real Madrid y nada apunta a que se estrene este domingo.

Tuvo la oportunidad frente al Shakhtar. Tras no cuajar como sustituto de Benzema, el rol en el que le veía Ancelotti al arrancar la temporada ya que la banda izquierda es territorio Vinicius, junto a otro paso delante de Rodrygo, sus oportunidades son contadas. Y se le escapó otra.

El técnico italiano repitió el esquema que le funcionó, en cuanto a creación de oportunidades, en el partido de hace seis días frente al Shakhtar en el Santiago Bernabéu. Colocó a Hazard cerca de Benzema, de segundo punta, y no en la banda que dejó libre un ‘Vini’ que rotó y en la que Hazard solo ha jugado siete minutos -frente al Celta de Vigo-.

Jugó por dentro pero no tuvo gran incidencia. Dos detalles. Un inicio de conducción en el centro del campo dejando atrás a dos defensores, atisbos de aquel Hazard del Chelsea, y un taconazo para dar continuidad a una jugada en el m.35 que acabó con un disparo peligroso de Benzema.

Pero sus compañeros no le encontraban con ventaja dentro de la defensa bien parada del Shakhtar y el belga no asumía balón. Llegó el gol del conjunto ucraniano nada más salir del descanso y Ancelotti lo tuvo claro: Vinicius dentro y Hazard fuera.

Gesto contrariado de Eden yendo a un banquillo madridista del que salió por primera vez desde el 11 de septiembre y en el que recibió el cariño de un Eder Militao que dio unas palmadas en un intento de consolación hacia un Hazard al que se le siguen escapando las oportunidades entre los dedos.