"Hazard es un jugador que siempre he apreciado"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó un guiño al centrocampista belga Eden Hazard, en la órbita del club blanco para la próxima campaña, al asegurar que es un jugador que siempre ha "apreciado".

Pese a que Zidane mide cada palabra en sus comparecencias e intenta huir de futuribles, optando por mostrar respeto a los actuales jugadores del Real Madrid, igual dejó un guiño a Paul Pogba la pasada semana y esta vez volvió a hacerlo con Hazard.

"No voy a dar mi opinión personal, lo hablaremos a final de esta temporada o principio de la siguiente", comenzó diciendo antes de mostrar su admiración por el belga que actualmente milita en el Chelsea.

"Es un jugador que siempre he apreciado y todo el mundo lo sabe. Ha jugado en Francia y le he visto mucho, le conozco personalmente, no es nuevo decir que es un jugador fantástico", añadió.