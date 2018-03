Hay un jugador que cree en la remontada ante la Juventus

Neymar afirmó que el Barcelona está capacitado para firmar una nueva hazaña ante el Juventus y darle la vuelta en el Camp Nou al 3-0 cosechado en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones."Podemos hacerlo. Lo hicimos una vez y podemos hacerlo una segunda. Basta con querer y entregarse. Si todo sale bien, habrá una remontada más", aseguró el atacante brasileño en una entrevista en el portal Esporte Interativo divulgada este domingo.El 11 azulgrana admitió que será "muy difícil" porque el conjunto italiano está "muy bien estructurado", pero él cree "mucho" en su equipo y en el "potencial" del mismo."Mi padre me comentó el otro día una cosa que se me quedó en la cabeza y que es verdad: puede ser otro equipo diferente, pero el Barcelona es el mismo", apuntó la estrella de la Canarinha.El Barcelona recibirá al Juventus este miércoles con la intención de buscar las semifinales, aunque para ello tendrá que remontar el 3-0 que encajaron en Turín.Los culés esperan así repetir la gesta que ya consiguieron en los octavos de final cuando remontaron al París Saint-Germain el 4-0 de la ida gracias a la goleada por 6-1 conseguida en casa en los últimos minutos.De cara al partido contra Juventus, Neymar se volverá a ver las caras con Gianluigi Buffon, del que afirmó que "es el mejor" portero al que se ha enfrentado a lo largo de toda su carrera deportiva.Preguntado por su expulsión durante el pasado partido de Liga española ante el Málaga, por la que fue sancionado con tres encuentros y por tanto se perderá el clásico ante el Real Madrid del próximo 23 de abril, reconoció que fue "un error suyo"."Me equivoqué, pero ahora consigo razonar y en ese momento, no", añadió.Neymar también desveló los nombres de los tres jugadores que, desde su punto de vista, formarán parte de la nueva generación de estrellas en el mundo del fútbol."Me gusta mucho (Antoine) Griezmann, un excelente jugador. Gabriel Jesús, tengo un cariño muy grande por él y soy muy fan de cómo juega. Tiene potencial. Y (Paulo) Dybala es el famoso zurdo argentino. El miércoles, no podemos dejarle espacios", comentó de los futbolistas del Atlético de Madrid, Manchester City y Juventus respectivamente.