"Hay que seguir trabajando sin poner excusas"

Pedri González, el jugador del Barcelona, reconoció este jueves, durante la presentación de "Kick Out Plastic", que sufrieron un duro golpe el pasado martes en Liga de Campeones ante la Juventus, pero deben seguir trabajando "sin poner excusas".



Este jueves se presentó de forma telemática "Kick Out Plastic", una iniciativa ecológica presidida por Lars Böcking y por exfutbolista internacional con España, Marcos Senna, a la que acudieron como embajadores Pedri González, Ferrán Torres, futbolista del Manchester City, Omar Mascarell, capitán del Shalke 04 e Ivana Andrés, capitana del Real Madrid.



El proyecto, tal y como ha explicado su presidente, trata de utilizar el poder y la visibilidad del deporte como motor de cambio hacia un planeta más sostenible, libre de plásticos de un sólo uso.



El joven futbolista del Barcelona, que despertó un gran revuelvo al emplear una bolsa de plástico como neceser, contó que desde pequeño fue educado en la cultura del reciclaje. Además, en referencia a la belleza natural de su lugar de nacimiento, Tenerife, señaló: "Yo me he criado entre playas y montañas, hay sitios demasiado bonitos para que se echen a perder por la dejadez de la gente".



Preguntado por el partido del pasado martes frente a la Juventus en Liga de Campeones, Pedri admitió que fue un "duro golpe" pero insistió en que deben continuar trabajando sin excusas.



Ferrán Torres, comentó que se ha producido un importante cambio en cuanto a la concienciación de la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente. "Años atrás la gente no era consciente del problema que estamos viviendo, ahora se está empezando a comprender la gravedad del asunto, pero queda mucho trabajo por hacer", afirmó.



También habló sobre su entrenador, Pep Guardiola. "Es importante que figuras de la talla y repercusión de Guardiola se muestren a favor de estas iniciativas", expresó.

Omar Mascarell resaltó el elevado grado de concienciación de la sociedad alemana en materia ecológica. "Llevo 5 años en Alemania y desde el primer momento noté que se tomaban en serio este tema, el resto de países tienen que aprender, es el momento de actuar todos juntos", indicó.

"Para mí este proyecto es un estilo de vida, llevo años reciclando y tratando de consumir el menor plástico de un uso posible, me asusta el hecho de que para 2050 haya más plásticos que peces en el mar", confesó Ivana Andrés.



Lars concluyó la presentación indicando que es un proyecto con dimensión internacional, en el que el "pequeño" gesto se pone en valor a la hora de cambiar el mundo.