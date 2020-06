"Hay que aprovechar la conexión de Hazard con Benzema"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró encantado de la conexión que muestran en el terreno de juego dos jugadores de alta calidad técnica como Eden Hazard y Karim Benzema; y resaltó que hay que aprovecharla tras comprobar que el belga ha regresado del parón "físicamente bien".



"Estoy contento con Eden porque después de mucho tiempo parado ha vuelto a jugar y él estaba feliz de poder volver a hacerlo. El parón le ha permitido volver y poder jugar. Es bueno, físicamente está bien y sabemos el jugador que es. La conexión con Karim hay que aprovecharla", valoró en rueda de prensa.



Zidane compareció en la víspera del duelo liguero ante el Valencia en el que su equipo tiene la obligación de ganar tras hacerlo el Barcelona. "Viene un rival muy bueno e importante que nos lo va a poner difícil. Jugamos en casa, queremos los tres puntos y vamos a dar todo para ganar el partido".



Reconoció el técnico madridista su enfado por la relajación de la segunda parte ante el Eibar. "Puedo estar molesto, soy el entrenador y es normal que quiera ver a mi equipo siempre jugar bien. Lo que pasa en el vestuario se queda ahí y puedo estar contento o enfadado, pero ahí se queda. Estaba más contento con la primera parte y punto".



Y no criticó jugar siempre por detrás del Barcelona ni tener que hacerlo en horario de las 22:00 horas, que provocó que este miércoles entrenase de noche el Real Madrid en su ciudad deportiva.



"Vamos a jugar los cuatro próximos partidos a las diez de la noche y es importante al menos hacer un entrenamiento a la hora del partido. El horario no va a cambiar. Estamos contentos de poder jugar al fútbol. Estoy en positivo, no pensando en que jugamos más tarde que el Barcelona, sólo feliz de disfrutar de jugar al fútbol".



Insistió Zidane en que "no hay excusas" y que deben centrarse en cada jornada como si fuese una final. "Nos faltan diez partidos y hay que dar el máximo para ganar, estar concentrados en eso y no en lo que pueda pasar fuera".



Por último, Zidane valoró el crecimiento de Achraf Hakimi en Alemania, sin entrar en un posible regreso al Real Madrid. "Sabemos la temporada que está haciendo y me alegro por él. Necesitaba salir, jugar y hacer muchos partidos como está haciendo. Todos estamos contentos con Hakimi".