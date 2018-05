Hay problemas por la venta del FAS

El FAS vive días de caos. Su eliminación en cuartos de final en el Clausura 2018 y la exigencia de la Turba Roja para que Cristiam Álvarez renuncie como entrenador no es todo. Hay una batalla de escritorio para administrar la institución.

El empresario Gerardo Erquicia denunció, a través de un comunicado, que han sido nueve meses negociando el traspaso de mando y, a cambio, ha recibido trabas.

Su acercamiento con el equipo y afición es palpable. Con sus gestiones dice haber colaborado para los fichajes de los refuerzos extranjeros Juan Aimar, Luis Perea, Irvin Herrera y Efraín Burgos Jr. Con los seguidores tigrillos ha compartido en las gradas, pero ni eso le garantiza la compra definitiva del equipo.

"Soy una persona transparente, por nueve meses he estado negociando. Byron Rodríguez nos lo había entregado (al FAS), fue cuando se hicieron las contrataciones de Perea y Aimar. Todo lo que nos pidió Byron se le ha dado pero la persona que ha estado manejando al FAS es Rafael Alvarado Cano. Nos ha visto la cara a todos y eso me ha molestado. Supuestamente es una persona seria. Nos hemos visto en el estadio pero siempre me dejó enganchado esperando los documentos. El tipo no apareció, se lo tragó la tierra", denunció.

Erquicia comentó que Alvarado "patrocina a los equipos de la Primera División con la televisora (TCS). Teníamos un acuerdo pero se escondió, desapareció. Nunca me volvió a dar una respuesta. No sabemos el poder que tiene sobre el equipo".

YA TENÍAN PODER DE ADMINISTRAR

En diciembre Erquicia creyó que había un buen puerto para camiar la imagen del equipo.

"Con Byron Rodríguez teníamos un buen acuerdo, estrechamos manos y todo parecía ir en buenos términos. A finales de diciembre nos entrega el equipo para comenzar a gestionar los fichajes de Aimar, un jugador que ya había estado con la actual directiva pero no quería venir hasta que fue convencido por Alex Menjívar e Ítalo Argueta. Logramos convencer que Perea, Herrera y Junior ficharan por FAS. Pero a los 15 días de esas gestiones, por orde de Rafael Alvarado nos quitaron el equipo", declaró Erquicia.

"No sabemos qué injerencia tendrá (Alvarado Cano) pero quiero que se aclare todo, que de la cara porque la afición ha creído en el proyecto que les he presentado. Además siempre fui respetuoso y nunca afirmé que era el nuevo presidente de FAS", agregó.

A pesar de este impase, Erquicia dijo que no desistirá en su interés por hacer realidad su proyecto.