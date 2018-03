Hay preocupación en el Barcelona por André Gomes y todo indica que se va

No hay duda que, quién era llamado para convertirse en el referente del mediocampo azulgrana, todavía no devuelve la confianza con resultados y fútbol. El portugués André Gomes sigue sin convencer y el partido de ayer en la Supercopa de Cataluña fue la última evidencia de que algo no está bien.

El volante no termina de despertar en su segunda temporada como azulgrana. Ante el Español estuvo muy apagado, con poca confianza y, especialmente, mostrándose muy blando.

El portugués fue con poca convicción a los balones divididos y se notó que anímicamente no está en su mejor momento. Ernesto Valverde observa esta situación con inquietud ya que considera a André como un futbolista con enorme potencial, que en condiciones normales aportaría mucho en este sprint final de temporada.

Valverde ya se molestó por las críticas que recibe el jugador:

La prensa española da por hecho que Gomes saldrá del Barcelona al final de esta temporada, para dar espacio a nuevos jugadores.