¿Hay posibilidades que el Tecatito Corona llegue al mundial con México?

Sería muy complicado que Jesús Manuel Corona esté en Catar 2022. El Tecatito sufrió fractura del peroné y rotura de los ligamentos del tobillo izquierdo.

El comunicado informa que “se necesita una recuperación de entre cuatro y cinco meses”.

Y sólo se habla de lo físico, “también hay que contar lo mental”, revela el doctor Mario Mercader, presidente de la Asociacion de Medicina del Deporte de la Ciudad de México.

Lo que le sucedió a Corona, “le puede suceder a cualquiera. Se dice que los campos de futbol son perfectos, pero siempre hay hoyos, se tapan con el pasto; los jugadores se atoran y pasa esto”.

La fractura se puede explicar de esta forma: “Se rompe la unión de la tibia y el peroné y el ligamento”. El tratamiento es: “Poner una placa con tornillos para fijarla, y después hay que poner una fijación y eso genera que la recuperación se tarde tres meses —cuando menos— y después viene la rehabilitación”.

Para el inicio del Mundial faltan 93 días, para el debut de México, 95. ¿Corona podrá llegar? “Si el proceso de recuperación lo aceleras, está bien, pero hay partes fisiológicas que no se pueden pasar por alto. Hay que dejar que el hueso consolide, estará quieto, algo de fisioterapia, no hará mucho”.

Y si regresa, ¿lo hará al 100? “De cirugía no regresas al 100. La realidad es que quedas al 90, 95 por ciento, pero depende de cada persona, cada individuo es diferente”.

Pero más allá de lo físico, la afección más dura “es la sicológica, el umbral del dolor es algo que marca al atleta. Cuauhtémoc Blanco jugaba bastante bien, pero ya no como antes, César Villaluz no volvió al 100, y eso que era un guerrero”.

La conclusión, siendo totalmente optimistas, es que “los tres meses no te los quita nadie. México juega a finales de noviembre, pero forzarlo... Tal vez no vale la pena que se corra el riesgo, puede recaer, para un Mundial hay que llegar al 100. La realidad es que no pinta nada bien”.