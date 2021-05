"Hay otros árbitros que han realizado más méritos"

Élmer Bonilla, ex árbitro internacional, hizo su valoración sobre los encargados de impartir justicia para la final de este domingo entre Alianza y FAS por el título del Clausura 2021. Edgar Ramírez debutará como central en un encuentro de esta índole, ya que en su récord su máximo logro hasta ahora fue dirigir un partido de cuartos de final.

Bonilla mencionó sus valoraciones al respecto y consideró que "la responsabilidad para este juego recae en Edgar Ramírez de quien no voy a poner en discusión su capacidad, pero si su experiencia por el hecho que hasta este momento en los últimos dos torneos solo le ha alcanzado para estar en cuartos".

Tras hacer, en su blog personal una valoración sobre los números de Ramírez, Elmer hizo hincapié en que "existen otros árbitros que han realizado más méritos por capacidad y rendimiento en este torneo, además de tener el elemento de la experiencia".

Agregó en el texto que "Ramírez no está dentro de los tres mejores del torneo".

¿Los motivos? El ex principal mencionó que este encuentro podría afectar la proyección de uno de los nuevos árbitros con más futuro. "Es un árbitro joven con proyección, pero están corriendo un riesgo incensario en exponerlo en un juego con tanta atención mediática y con mucha presión, no tienen que justificar que lo quieren proyectar exponiéndolo de esta forma".

Concluyó: "La ventaja de mi análisis es que si yo me equivoco y él realiza un trabajo como se requiere, un día después escribiré y diré me equivoqué en mi análisis, pero lo importante es que el fútbol no ha perdido y ha ganado un árbitro con experiencia finalista".