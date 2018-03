Hay más demandas contra el Chalatenango

Los jugadores Ramón Martínez de Paz y Leví Martínez presentaron demandas ante el departamento jurídico de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) contra el Chalatenango, por incumplimiento salarial y exigen además una indemnización por despido.

Ambos jugadores fueron dados de baja tras el Apertura 2016, por lo que reclaman un mes de salario de indemnización por despido. Tenían contrato por un torneo más.

Reclaman ante la directiva norteña el pago de 26 días de salario correspondiente al mes de noviembre.

"No queríamos llegar a estas instalaciones, es algo difícil para nosotros por el aprecio que tenemos al equipo. Pero no nos queda otra opción por lo que nos adeudan, por el tiempo que ya trabajamos y luchamos. Pasamos un mes muy duro, ellos no lo saben, pero nos dejaron sin plata el 24 y 31 de diciembre que son fechas importantes", dijo Leví Martínez.

Mientras que el defensor Martínez de Paz expuso que "ponemos demanda por la situación que pasamos. Tenemos contrato vigente y nos pusieron transferibles. Nos incumplieron todo el torneo, nunca nos dieron un sueldo puntual, y no pagaron noviembre. Pasamos sin dinero todo diciembre, eso afecta".

"Cuando nos pagaron octubre nos dijeron que les regaláramos 10 días de trabajo, solo nos pagarían 15 días y no lo aceptamos, por esa razón nos dijo Francisco Peraza (expresidente) que nos pagaría el día que él quisiera", concluyó.