“Hay gente de Alianza, FAS y Santa Tecla que debe estar en la selección”

Christopher Ramírez fue llamado por Carlos de los Cobos para los juegos contra Montserrat y Brasil, y aunque agradece la oportunidad, asegura que hay buenos elementos que se han dejado fuera de la convocatoria.

Hay que dejar de lado la caída por 0-5 ante Alianza, ¿cómo lograrlo?

Después del juego contra Alianza solo queda seguir con la frente en alto. Seguir soñando. Con mucho optimismo vamos a cambiar de mente para los juegos con la selección.

¿Ve como el más importante el juego ante Monserrat?

Sí. Son importantes todos, porque como futbolistas salvadoreños nos jugamos el prestigio. Está en juego el nombre del país y la selección. Esperemos que al que le toque jugar de lo mejor. Lo importante es ir con la mentalidad ganadora.

¿Cómo se cambia la mentalidad después que te han goleado por 5-0?

Creo que tengo un par de años de estar jugando. Vivir esto es difícil, pero nada más queda cambiar, saber que vienen nuevos retos en lo personal. Queda disfrutar el momento individual. Es complicado por la situación que vivimos en Firpo, por no cobrar. Uno no está preparado mental y físicamente. Hace falta ir a descansar y aclarar la mente y saber que esto no termina acá. En el fútbol siempre hay revanchas. Gracias a Dios me han llamado a la selección.

De los Cobos ha llamado a David Díaz y a usted para el ataque. Se suma Denis Pineda, del Santa Clara de Portugal, que es más un extremo. ¿Cómo ve el ataque de la azul para estos juegos?

Habrá una competencia sana. Creo que si nos han llamado es porque algo buenos nos han visto. Hay que aprovechar el momento, los minutos que nos puedan dar. Hay que ganarnos un puesto lealmente.

¿Reitera que a la selección van los que están en mejor momento?

Sí. Aunque es evidente que hay gente de Alianza que tiene que ir. Hay gente de FAS y Santa Tecla que también tiene que ir. Tienen que ir los mejores. Cuando no me ha tocado estar he apoyado a los que van. El profesor tomó la decisión y hay que aprovechar el llamado.

¿Quiénes son los que faltan, a su criterio?

Tendrían que estar Iván Mancía, Rodolfo Zelaya y Marvin Monterroza (todos del Alianza). Esa es gente que sabe con la pelota. Tiene mucho roce. Pero esto no termina acá. Es un nuevo proceso. Creo que vienen juegos importantes en adelante y creo que van a ser tomados en cuenta.

¿Qué significa enfrentar a Brasil?

Es una bonita experiencia. Espero hacer mi debut con selección absoluta. Creo que esta experiencia será inolvidable. Hay que darle mucha responsabilidad a esto.