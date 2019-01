¿Hay crisis en el Santa Tecla?

Si después de la tercera fecha el Santa Tecla no gana ya será evidente una crisis de resultados como campeón, pero antes no pueden hablar de eso, según Kevin Santamaría, jugador del equipo emplumado.

El Alianza vivió una situación similar en el Apertura 2018 cuando cayó en una empatitis aguda y esperó hasta la quinta fecha para reaccionar. El presente de los pericos es inusual. Debutaron en Las Delicias con un empate 2-2 ante Pasaquina y en su primera salida dejó los puntos ante Isidro Metapán por 1-3.

Santamaría, uno de los titulares en el equipo, reaccionó ante el momento que pasa su equipo y está seguro de que el mal momento se revertirá con un hipotético triunfo sobre Jocoro.

"Sabemos que el torneo no ha comenzado como nosotros deseamos, está claro que no estamos en nada contentos, pero tampoco hay que alarmarse. Así como pasa lo bueno también puede pasar la parte que no le gusta a nadie (racha sin triunfos)", analizó Kevin.

Para el volante zurdo el arranque de torneo ha presentado partidos complicados, porque está el incentivo de que enfrentan al vigente campeón.

"En la cancha tratamos de mejorar siempre, pero es de entender que al campeón todos le quieren ganar. El torneo va comenzando, sabemos lo que podemos dar todavía. Si comienzan a hablar del mal momento de Santa Tecla creo que no es lo idóneo para lo que estamos haciendo pero lo vamos a revertir el miércoles", apuntó.

La clave para Santamaría también pasa por la unidad que deben tener siempre. "Tenemos que jalar para el mismo lado como familia que somos, apoyando a los nuevos compañeros, esperando que se acoplen lo más rápido posible. La unidad debe estar desde la cabeza que es la junta directiva, hasta nosotros dentro de la cancha. Hemos hecho grandes cosas pero hay que tener paciencia", reiteró.