"Hasta no tener mis documentos salvadoreños no puedo dar una respuesta clara"

Tras diez días de trabajo, que comprendieron su primer microciclo con la selección sub-20 colombiana, el delantero colombiano salvadoreño, Brayan Gil, habló con EL GRÁFICO, desde tierras cafeteras. Para el ahora atacante de Alianza Petrolera, de la primera división cafetera, fue algo inolvidable estar por primera vez con la camisa de la selección del país que lo vio nacer. Se sometió, sin contratiempos, a las tareas impuestas por el entrenador Arturo Reyes.

Por ahora, Gil espera que ese estratega lo vuelva a tomar en cuenta en otro llamado al equipo sub-20 colombiano. Sin embargo, el jugador no cierra la puerta a una experiencia con selecciones salvadoreñas, luego de que en diciembre pasado lograra la nacionalidad cuscatleca. Pero aclara que hasta ahora eso debe esperar, porque aún no tiene sus documentos de El Salvador, especialmente DUI y pasaporte.

¿Cómo fue para usted este primer microciclo con una selección colombiana?

Fue una experiencia muy bonita, algo único que todo jugador quiere experimentar con una selección en un microciclo.

¿Qué tan competitivo es el nivel en las selecciones juveniles de Colombia?

Es muy competitivo, como en todas las selecciones. Se siente que hay una competencia entre todos los jugadores.

¿Cuándo irá a otro microciclo con la selección sub-20 de Colombia?

Pues, la verdad ahora no han dado fecha. Esa ya será decisión del cuerpo técnico.

¿Qué habló con el seleccionador sub-20 de Colombia, Arturo Reyes, luego de esta primera experiencia con Colombia?

Pues lo mismo que les dijo a muchos del equipo, que tenemos que sumar minutos en nuestros equipos. Debemos competir en nuestra posición

¿Ahora mete al congelador una experiencia con alguna selección de El Salvador, tras estar siendo considerado en el equipo sub-20 cafetero?

Pues, la verdad es que primero hay que tener los papeles (de El Salvador), algo que no tengo. Segundo esto debe salir publicado en el diario oficial, para que luego yo pueda ir a tramitar, mi DUI, mis documentos salvadoreños. De ahí parte todo. Hasta que eso no salga, creo que yo no podría dar una respuesta clara. Teniendo unos los documentos uno puede decir una fecha. Yo no tengo los papeles (salvadoreños) en este momento, entonces, no podría decir una fecha o tanto tiempo en específico

Entonces, pese a ese llamado a la selección sub-20 colombiana, para ser observado por el seleccionador Arturo Reyes, ¿usted no cierra la puerta para una convocatoria a un combinado cusatleco?

No, para nada.

¿Cómo se va a acomodando en el equipo de Alianza Petrolera, de la primera división colombiano?

Pues, gracias a Dios ha ido todo bien. Con el técnico me he entendido bien, con todo el grupo, gracias a Dios. En todos los entrenamientos hemos ido bien. Ya pude platicar con el portero de Guatemala, Ricardo Jerez. Cada región o país tiene una ora diferente en cuanto a su trabajo. A medida uno va a entrenando y jugando, se va acoplando.

¿Se entrena a otro ritmo en Colombia?

Pues, como dije antes, cada país tiene su forma diferente de entrenar. Acá en Colombia es físico y táctico a la vez.

¿Cómo terminó su situación con el Gent, de la primera división belga?

Pues terminó contrato y tocó regresar. No había más que hacer por allá.

¿La opción de Alianza Petrolera fue la mejor para sus intereses, la más clara?

No sabría decirte. No estoy al tanto de eso. Eso, quien lo maneja, es mi papá. Él es mi representante. No podría decir que había tantos o equipos o qué opciones había.

Sus hermanos, Cristian, con Metapán, y Mayer, con FAS, se aprestan para encarar el Apertura 2020 desde el próximo mes. ¿Qué tanto estará pendiente de lo que hagan ellos acá?

Pues será algo muy bonito porque los dos competirán en la misma zona en primera ronda. Esta es la segunda vez que Cristian se va a enfrentar a uno de sus hermanos. Antes se enfrentó a mí, en segunda división. Esperamos que ellos puedan jugar, porque de qué va a servir que jueguen su equipos si ellos no lo van a hacer. Espero que cada uno pueda demostrar lo que sabe.

¿Qué le dice desde Colombia a la afición de FAS, que en el Apertura 2019 le dio aliento a usted?

A la afición de FAS siempre le voy a desear lo mejor y a FAS, también. A esa afición le mando un abrazo inmenso. Siempre estaré agradecido por cómo fueron conmigo y por cómo son ahora con mi hermano, Mayer. Hay mucha gente de FAS que aún me sigue escribiendo. Agradezco mucho eso. Siempre me desean lo mejor.