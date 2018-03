Hasta la policía de Stoke City ''busca'' a Mesut Ozil

Mesut Ozil fue víctima de las críticas y burlas luego que su Arsenal perdiera 1-0 ante el Stoke City, en la Liga Premier inglesa. El alemán se ganó todo tipo de señalamientos por su bajo rendimiento.

El mediocampista de 28 años fue blanco de críticas, incluidas las de Steven Gerrard, exfutbolista del Liverpool, quien en su nueva faceta de comentarista deportivo arremetió contra el germano e incluso lo llamó un "lastre" para el Arsenal.

"Cuando el rival tiene el balón no es buen compañero. Es simple, no hace lo suficiente. Solamente actúa cuando tiene la pelota e intenta crear y que sucedan las cosas", fue el dardo que le lanzó el excapitán de la selección inglesa.

De igual forma agregó: "Los jugadores de clase mundial hacen ambas cosas: cuando pierden el balón ayudan a sus compañeros y está claro que eso es algo que él no hace. Es un lastre para su club".

HASTA LA POLICÍA SE BURLÓ

Por si fuera poco, las mofas al volante creativo del Arsenal le llegaron del lugar menos esperado. Y es que la policía de la ciudad de Stoke aprovechó la euforia del triunfo del club local para mandarle un recadito a Ozil en redes sociales.

En respuesta a una mención a su cuenta de Twitter, la Policía de Stoke escribió: "Lamentamos responder con demora. Hemos estado buscando a una persona extraviada, su apellido es Ozil. ¿Lo has visto?".

apologies for the delay in replying. We've been busy looking for a missing person, surname Ozil. Have you seen him? #Banter