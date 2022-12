Harry Kane anota con Inglaterra y se acerca a Rooney y Lineker

Con Harry Kane había dudas por su rendimiento y estado físico, tras recibir una dura entrada en el tobillo derecho en el primer partido, pero el capitán inglés ya avisó en la víspera del encuentro frente a Senegal (3-0) que estaba preparado para “dejar huella”, y cumplió.



Algo lento en sus movimientos con y sin balón antes del gol, Kane no perdonó cuando tuvo el primer mano a mano. Último minuto de añadido de la primera mitad y puso el 2-0 con una definición imposible para Mendy, haciendo así lo más difícil para un delantero al que le costaba marcar: hacer el primero.



Un tanto con el que se quedó a otro de hacer historia con Inglaterra, aunque con 29 años recién cumplidos todo apunta a que no va a tener muchos problemas para lograrlo tarde o temprano. Ya sea en este Mundial, con la Francia de Mbappé como rival en cuartos, o en los siguientes torneos.



Y es que Harry Kane marcó su gol número 52 con la camiseta de Inglaterrra, a uno del récord histórico de Wayne Rooney. Eso sí, el histórico futbolista del Manchester United y Everton necesitó de 120 partidos para llegar a los 53, mientras que el delantero del Tottenham lleva 79.



Además, Kane tiene en su mano otro récord más con Inglaterra, ya que tiene a tan solo tres dianas el récord de Gary Lineker como futbolista con más goles de los ‘tres leones’ en la historia de los mundiales.



El que también fuera delantero del Tottenham, además de Leicester, Everton y Barcelona, sumó 10 dianas en dos participaciones -México 1986, donde marcó seis goles, e Italia 1990, cuando marcó cuatro-.



Kane lleva siete. Es más, lleva siete en siete disparos. Efectividad máxima. Con el de este domingo igualó el registro de México’86 en Rusia 2018, cuando fue el máximo artillero del Mundial con seis tantos, cinco de ellos en una fase de grupos que, sin embargo, en Qatar 2022 se le ha resistido y ha hecho que acaricie los mencionados récords, y no superarlos ya.



El delantero del Tottenham llegó a la cita de octavos de final sin ver portería, aunque con tres asistencias, el que más del Mundial tras la fase de grupos, y con molestias desde el primer día por una dura entrada en el tobillo derecho que le hizo jugar renqueante los otros dos encuentros.



Sin embargo, ya avisó en la rueda de prensa previa al encuentro de que quería dejar su “huella” contra Senegal. Lo hizo en una selección que, hasta ahora, lidera por fútbol en sus botas Jude Bellingham y que afrontarán el próximo sábado el reto mayúsculo de enfrentarse a la actual campeona, Francia, con un Kylian Mbappé que también es sinónimo de récords.