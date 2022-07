Harold Osorio, sobre el Chicago Fire: "Espero se llegue a un acuerdo"

El Alianza y el Chicago Fire negocian el fichaje de Harold Osorio desde hace un mes y medio, según lo anunció el equipo en una conferencia de prensa. Por el momento, el volante nacional viajará a Estados Unidos a realizarse unas pruebas y hasta el 14 de julio será la fecha límite para saber si Osorio entra en los planes de compra para la franquicia de la MLS.

En conferencia de prensa, Harold Osorio explicó que el origen del contacto entre el Chicago Fire y Alianza se dio durante el torneo UNCAF que se realizó en Belice, donde El Salvador fue subcampeón juvenil.

"Todo empezó cuando estaba con la selección sub-20 cuando estaba en Belice, llegó un scout del Chicago Fire, me dio su tarjeta y me dijo que le llamara. Me dijo cómo estaba con mi club y le dije que tenía contrato con ellos, luego todo fue de club a club y hasta el momento se ha dado esta oportunidad", explicó Osorio a la prensa deportiva.

Asimismo, el volante de 18 años transmitió sus deseos de salir al fútbol del extranjero. "Voy con toda la disposición de hacer las cosas bien, de ir y demostrar que en el fútbol salvadoreño hay talento, espero aprovechar la oportunidad para que se llegue a un acuerdo y hacer la salida hacia el exterior", expresó.

"Le doy gracias a Dios por esta linda oportunidad que se me da y segundo al club por la buena disposición que ha tenido con este tema, creo que es una bonita oportunidad para seguir creciendo".