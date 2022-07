Harold Osorio: “Quiero demostrar que en El Salvador hay profesionalismo”

El seleccionado nacional Sub 20, Harold Osorio habló sobre las pruebas que pasará en el Chicago Fire de la MLS para ver la posibilidad de un posible fichaje al club estadounidense. La noticia se dio en los días anteriores por parte de su actual club, Alianza.

Osorio se mostró muy orgulloso de tener está oportunidad ya que es muy difícil que un juvenil la tenga, “Me siento muy orgulloso, es una oportunidad que no cualquiera la tiene, me siento muy afortunado por estar en el mejor equipo del país y tener esa oportunidad. Voy con la mejor disposición de hacer las cosas bien y tratar de que se llegue a un posible fichaje”.

Harold explicó cómo fue que se dio el acercamiento de parte del equipo de Estados Unidos en un partido del Campeonato UNCAF Sub 19 que se realizó en Belice el pasado mes de abril.

“Fue en un partido en UNCAF con selección, ahí estaban varios visores influyentes y se acerca el scout del Chicago Fire, Andy Herron y me dice que hay mucho intereses de parte de él y que iba a conversar con sus dirigentes. Después me habla y me dice que iría al Premundial Sub 20 de CONCACAF y luego del partido contra Aruba me habla el gerente deportivo del club y me comentó que estaba muy contento conmigo y su intención era llevarme a prueba después del Premundial y ahorita va a pasar y después verán que pasa”, mencionó.

Además, el jugador aceptó que después del partido en Belice iniciaron las pláticas entre ambos clubes, “Luego de hablar conmigo en el partido en Belice, me habló Andy y me pidió el número del gerente del club, y ahí ya fueron conversaciones entre Alianza y Chicago”.

El capitán de la selección Sub 20 comentó que él va con la intención de demostrar que en El Salvador hay calidad en los futbolistas jóvenes y de abrir más puertas a sus colegas.

“Voy con el deseo de demostrar que hay talento jovén en El Salvador y que no se aprovecha, también a disfrutar y ganarme un puesto allá y primero Dios se me dará. Mi intención es abrir más puertas y dar una buena imagen que en el fútbol salvadoreño hay profesionalismo”, concluyó.