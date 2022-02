Harold Osorio: "Puse el balón donde era" 

Corría el minuto 71 cuando el técnico del Alianza, Milton Meléndez, sacó del terreno de juego al capitán Marvin Monterroza para darle paso al joven Harold Osorio, en busca de romper el empate parcial por la mínima ante el Once Deportivo.

La apuesta de "Tigana" dio resultado, puesto que el joven ex reservista fue el encargado de anotar el gol que le dio la victoria a la escuadra de la capital, al minuto 83.

Tras el partido, Osorio se mostró feliz por haber marcado esa anotación, y aseguró que entró a la cancha con la idea de contribuir para la causa alba.

"El partido estaba muy complicado, y llegué con la mentalidad de ayudar al equipo, tal vez no físicamente porque no me encuentro muy bien, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar el gol", expresó.

El gol de Harold fue un disparo de larga distancia, inalcanzable para Yonatan Guardado. Osorio agradeció la asistencia de Elvin Alvarado en la jugada de la anotación.

"El pase de Elvin (Alvarado) fue excelente, me la dio cabal a mí y yo solo me giré, vi el marco y la puse donde era", señaló.

Con este resultado, el vigente campeón sube al tercer puesto de la tabla, con 14 puntos y con un partido menos, por lo que el volante afirmó que la victoria los llena de seguridad.

"Es una victoria que nos da mucha seguridad porque estamos mal en la tabla, pero bueno gracias a Dios vamos a seguir trabajando", declaró.

En la próxima jornada, el cuadro paquidermo recibirá en el estadio Cuscatlán al Atlético Marte, este domingo a las 3:15 PM.