Harold Osorio: "Me siento motivado"

El volante de Alianza, Harold Osorio, fue uno de los refuerzos de la reserva que llegaron al primer equipo en esta temporada. Pero el jugador sabe que tiene una competencia complicada por la cantidad de piezas en su posición que aumentan la competitividad en el plantel.

Osorio espera continuar su crecimiento aunque también sabe que no ha tenido tantos minutos como en el torneo anterior en el que militó como reservista. El Covid-19 al inicio del año, sumado a la corta pretemporada, no le han permitido rendir como él quisiera.

"La temporada pasada me fue muy bien porque tuve minutos pero en estas temporada no he estado bien porque al inicio tuve Covid y después en mi posición hay varios jugadores compitiendo", valoró Harold.

A esto se le suma la calidad en el mediocampo con la que cuenta Alianza y que obliga al juvenil a dar el máximo pero también a aprender en cada entrenamiento, como menciona. "Hay competencia. Me queda aprender de ellos, sacar lo bueno y crecer para tener la oportunidad", dijo.

Osorio es una de las perlas del equipo capitalino e incluso ha sido habitual en las convocatorias de selección nacional pese a sus 19 años. Alianza intentará sacar provecho de uno de sus jugadores que podría convertirse en referente próximo del mediocampo paquidermo.