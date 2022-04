Harold Osorio: “Era muy importante ganar este partido”

Harold Osorio portó la cinta de capitán en el debut de la selección sub-19 en el torneo FIFA Forward UNCAF 2022, siendo un jugador clave en la victoria de su equipo ante Honduras.

El volante fue el autor del primer tanto de los salvadoreños, mediante una asistencia de Isaac Esquivel, Osorio abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo, y además puso la asistencia en el gol de Hamilton Benítez sobre el minuto 90+5.

El poco público que estaba en el estadio le reconoció su gran desempeño tras haber finalizado el encuentro y lo despidieron mediante frases como “¡Qué bien jugás, número 16!”.

Para el mediocampista, esta victoria le da confianza al equipo y los pone a soñar con clasificar a la final del torneo UNCAF.

“Bueno, creo que ha sido un partido muy difícil para nosotros que veníamos de un golpe en la Copa Dallas, creo que eso nos da mucha confianza para seguir como grupo, hay algunos nuevos y eso les da confianza y era muy importante ganar este partido porque era un rival clave, creo que ganando hoy tenemos casi un paso en la final, pero fue un buen esfuerzo del equipo”, indicó.

El conseguir el triunfo ante los hondureños no fue fácil, a pesar que El Salvador dominó en gran parte del partido, para la segunda mitad sufrió ante el ataque de los catrachos.

“Supimos aguantar, creo que fue muy duro al final. Dios da recompensa a los que se esfuerzan y luchan, creo que ese fue el ejemplo”, expresó Osorio.

Durante el partido, Harold sufrió una dura entrada del futbolista hondureño Tomás Sorto, quien salió expulsado con roja directa por la falta sobre el volante cuscatleco. Ese golpe le causó molestias en el partido a Osorio, no obstante logró disputar los 90 minutos, e incluso mandó una asistencia para sellar el triunfo.

“Sabía que tenía que dar más de lo que me estaban pidiendo, en mi mentalidad solo estaba seguir y seguir, no importaban los golpes, y nada, eso fue lo que me motivó más”, declaró.

Osorio elogió el trabajo hecho por sus compañeros, señalando que aunque llevan poco tiempo jugando juntos, han hecho bien las cosas y todavía pueden seguir creciendo”.

“Tenemos muy poco tiempo de entrenar juntos, y creo que para lo que hemos demostrado hoy creo que podemos seguir mejorando”, mencionó.

Sobre su rival, Belice, el capitán de El Salvador comunicó que saldrán a obtener la victoria, para llegar a seis puntos en el grupo.

“Creo que sabrá rotar jugadores que están golpeados, debemos ir con la mentalidad de ganar y sacar seis puntos. Esperamos ahorita descansar y prepararnos mañana (lunes) para el siguiente partido”, concluyó.