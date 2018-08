Harold Alas no sigue con Santa Tecla

Cerró una etapa. El delantero nacional Harold Alas está fuera de las filas de Santa Tecla FC, luego de integrar la nómina por la temporada 2017/2018.

Era parte de la plantilla en el Apertura 2018, pero no tuvo minutos en el debut del torneo local y no viajó con el grupo a Costa Rica para el juego ante Herediano por Liga de Concacaf.



Alas confirmó que su salida fue por decisión técnica y le notificaron hasta el martes. Hoy compartió una carta en sus cuentas de Twitter y Facebook donde da las gracias al equipo perico, con el que disputó dos finales. No pudo ser campeón.



''Hoy cierro otro capítulo más en mi carrera futbolística. Quiero agradecer a cada una de las personas que hicieron posible que hace un año formara parte de este gran equipo, gracias por confiar en mí y por darme la oportunidad de pertenecer a uno de los mejores, sino el mejor equipo de nuestro país''.



Alas comentó que fue responsable, disciplinado y comprometido con el equipo y su afición.



En cuanto a su salida, no entró en detalles pero señaló que se encontraba físicamente bien. ''Hoy me tengo que retirar, en el momento en el que mejor me siento físiamente, respetuoso de las decisiones que toma el equipo y no me resta más que desearles el mejor de los éxitos, sé que es un equipo que tiene para ser campeón y no dudo que este ao lo será''., apuntó.