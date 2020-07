Harold Alas: "El equipo merece estar en Liga CONCACAF"

Harold Alas habló sobre cómo los jugadores del Municipal Limeño recibieron la noticia de poder representar a El Salvador en la próxima edición de la Liga CONCACAF.

Según detalló el delantero nacional, la institución recibió "con mucha alegría" la notificación de la Fesfut que le declara como tercer representante nacional en la competencia regional aparte de Alianza y FAS.

"Sabíamos que había posibilidad de disputar la Liga CONCACAF pero no teníamos la seguridad, por lo mismo que habían dicho del Once Deportivo, cuando la Fesfut lo notificó, recibimos la noticia con una gran alegría porque el equipo venía realizando un buen trabajo desde hace dos años, el equipo se lo merece y es algo motivante porque es primera vez que Limeño va enfrentar un torneo así", dijo Harold Alas.

El ariete salvadoreño, que ya cuenta con 170 partidos en primera división destacó que será la segunda ocasión en que compita en una competencia internacional de clubes, luego que en el 2018 lo hiciera con Santa Tecla. Alas tiene los objetivos claros para esta nueva oportunidad.

"Cuando estuve con Santa Tecla debuté en CONCACAF, fue cuando ganamos de local con el Seattle Sounder (2-1) y fuimos a perder allá (4-0) , ahora lo tomo con un gran reto e igual, espero tener más minutos", agregó

ESTABILIDAD

Con 41 partidos oficiales en Municipal Limeño, Harold ha encontrado lo que es su segunda casa en el balompié nacional. Alas considera que su primera casa es la UES, donde jugó un total de 56 encuentros. Concluye que ha encontrado una estabilidad laboral en oriente.

"Soy de los jugadores que no me gusta moverme mucho de equipo porque siento que eso no habla bien de uno, siempre me he caracterizado por representar bien a las instituciones donde he estado, la primera vez fue en la Universidad, donde me sentí alguien de casa, fueron cinco años que estuve ahí y ahora en Limeño es el segundo donde más he estado, me he sentido muy bien aquí, he encontrado la estabilidad laboral", se refirió el ariete.

Pese a llegar a los 30 años, Harold considera que aún tiene algunos pendientes en su carrera profesional como lo es ganar un título de primera división y volver a vestir la camisa de selección nacional así como lo hizo en la Copa Oro 2017.

"Cumplí una de mis metas cuando estuve con selección, disputé una Copa Oro, pero creo que necesito ser parte de una nueva convocatoria, cada jugador sueña con ser parte de su selección y mantenerse, así que un reto para mí sería volver estar con la selección y jugar un torneo fuerte; lo otro es que aún no he sido campeón en El Salvador, solo fui subcampeón dos veces y esa sería otra de las metas, levantar un título nacional", subrayó.

Sobre el torneo Apertura 2020, Harold Alas considera "tener expectativas muy altas" luego de realizar buenas actuaciones durante los últimos cuatro torneos, en donde en el Clausura 2019, el equipo peleó por estar en la final.

Además, asegura que intentará mejorar su marca del Clausura 2020, donde anotó cuatro goles, que lo convirtieron en el segundo máximo goleador después del hondureño Clayvin Zúniga.

"Las expectativas son grandes porque se hizo un buen papel en el torneo pasado, creo que seguir en esa misma línea nos conviene a todos como equipo, y en lo personal de igual forma, es una motivación extra poder estar ayudándole al equipo con goles y asistencias; entonces será aunque sea un nuevo formato trataremos de seguir la misma línea", comentó.

Para terminar, Harold Alas opinó sobre el momento que pasan muchos futbolistas en la actualidad al no cobrar salario desde hace cuatro meses.

"Para la mayoría de futbolistas se nos ha complicado, no cobramos desde hace tres o cuatro meses y no se sabe, mientras no haya nada claro para iniciar un torneo no se sabe si uno podrá seguir recibiendo salario los próximos meses, pero nosotros debemos tomar otras medidas, emprender, como futbolistas tendríamos que tener la mente abierta y tener ese concepto de poder tener un ingreso nuevo, creo que esto nos servirá todo para no depender solamente del fútbol", concluyó.