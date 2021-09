¿Hará cambios Hugo Pérez para el juego ante Canadá?

El técnico Hugo Peréz no descarta cambios en el once titular para el partido de la selección de El Salvador contra Canadá de este miércoles en la ciudad de Toronto por la tercera fecha de la octagonal de Concacaf, pero las posibles moficaciones dependerán del estado físico de los jugadores.

Pérez explicó por qué es de los pocos entrenadores que hizo rotaciones en el equipo titular para la segunda jornada de la etapa decisiva de la eliminatoria de Concacaf.



"Es difícil cambiar a ocho jugadores entre un partido y otro, por eso hemos tratado de controlar la recuperación, pero los cambios ya los teníamos planificado por si teníamos problemas en la cancha, creo que generamos unas jugadas de peligro pero que no se aprovecharon, eso se logra si somos efectivos en el ataque, pero no me quejo, tratamos de jugar, no es un equipo que a la suerte juega, solo hay que mejorar eso”, enfatizó el estratega nacional.

El seleccionador nacional está consciente que el viaje hacia la ciudad canadiense es duro ya que no se hace en vuelo chárter, si no que es un vuelo comercial y que su preocupación es la recuperación física de sus jugadores tras el desgaste físico del domingo ante Honduras.

“En el (estado) físico es el problemas, veremos si no hay problema en eso, de no lograrlo claro que haríamos cambios (en el once titular) ante Canadá, lastimosamente no viajamos en chárter y no vamos juntos tampoco, pero al final debemos hacer una recuperación física en la noche y evaluar el martes el estado físico de ellos, aunque todos deben estar listos al llamado”, aseguró Pérez quien expuso algunos ejemplos.

La octagonal final otorgará tres boletos directos de la zona al Mundial y el pasaje al cuarto lugar para un repechaje intercontinental.

“Ante Honduras jugó (Roberto) Domínguez y por allí podríamos hacer cambios en los laterales como ejemplo, por eso están acá, por eso los hemos escogido”, aseguró.