"Habrá presión para que avancemos la fase de grupo en Copa Oro"

Joaquín Rivas marcó este sábado su primer gol de la temporada 2019 de la USL de Estados Unidos, con el Saint Louis FC. Fue suplente ante Birmingham Legion y necesitó cuatro minutos en cancha para dejar su sello de goleador, tal como lo demostró en su antiguo club, Roughnecks.

Rivas concedió una entrevista a Deportes Grupo LPG para repasar su inicio de temporada, donde ha sido titular en tres de los cinco partidos que participó. Además habló de cómo se siente al jugar para la selección nacional de fútbol y de la posibilidad de participar en Copa Oro, en junio.

¿Cómo marcha tu adaptación en tu nuevo club de la USL, Saint Louis FC?

Pienso que es un grupo con mucho talento y empezamos con el pie derecho. Por el momento vamos en primer lugar con cuatro ganes, un empate y una derrota. La adaptación es muy diferente comparada a la Conferencia Oeste y jugando con la selección. La conferencia en el Este juegan más directo y con muchos atletas que son muy físicos. Mi estilo es jugar siempre con el balón.

En Roughnecks ayudaste mucho con goles y asistencias. De momento con SLFC has aportado un gol y una asistencia en cinco partidos...

Sabía que una vez llegara el primero pueden venir más goles y asistencias. Como jugador a veces te frustra no hacer goles o si no salen las cosas bien en frente de la portería pero por ahora lo más importante es que estamos ganando como grupo y en primer lugar.

¿Te imaginabas que serías titular con el equipo tan rápido?

La titularidad uno se la tiene que ganar con esfuerzo y lo que hace en la cancha. Por ahora todos estamos trabajando muy duro para ser titulares y pienso que para el entrenador se le hace muy difícil porque en cada partido tiene una nueva alineación.

¿Te han contado que en ese club militó antes otro salvadoreño, Irvin Herrera?

Sí, Irvin hizo una buena temporada con ellos, marcando muchos goles. Lo vi en el hotel de nosotros después del partido ante Jamaica. Hablamos un poco de Saint Louis y como están las cosas con Alianza también.

El miércoles pasado se conoció el grupo donde quedó emparejada la selección en Copa Oro. ¿Qué te parecen los rivales?

Es un grupo difícil pero no imposible para salir adelante. Ya sabemos que a Jamaica se le puede ganar pero también que cada partido va hacer muy diferente comparado al resto. Habrá presión porque creo que la afición espera que nosotros avanzemos esa fase de grupo y mucho más. Tenemos que tomarlo bien, ir juego por juego con confianza y determinación para salir adelante.

"Creo que tenemos un buen grupo que puede sorprender a muchos equipos".

Uno de esos rivales es Jamaica, selección con la que libramos recientemente el duelo clave para clasificar a la Copa Oro...

Jamaica va a salir con todo porque no salió feliz con la pérdida en San Salvador. Y nosotros lo sabemos, pero también que se le puede ganar si mantenemos nuestro juego. Tener el balón y jugar en el suelo el mayor tiempo posible porque ellos son muy altos, fuertes, y les gusta correr.

¿Cómo te vas sintiendo jugar para la selección, a menos de un año de tu debut?

Cada partido me siento un poco mejor pero creo que todavía no me he adaptado al cien. Es muy diferente jugando con mi club y la selección y otros jugadores también. Saber los movimientos de cada uno no es fácil pero ojalá que el profesor De los Cobos me siga dando la confianza y los minutos para poder dar más y ojalá me salgan mas goles también.

Para un jugador eso es lo más lindo obviamente y yo sé que soy un jugador que lo tiene al recibir un balón en frente de la portería. Lo he echo varias veces en mi carrera pero estoy muy feliz de ser parte del grupo y de tener la posibilidad de jugar una Copo Oro.