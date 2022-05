¿Habrá celebración al estilo Ancelotti para el "Tigana"?

Dice el dicho: "el campeón celebra como quiere". Y en las últimas celebraciones alrededor del mundo se han visto a entrenadores y jugadores saltarse el protocolo y dejando imágenes memorables en sus celebraciones.

El que empezó todo fue el frío y serio técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Celebró la liga al estilo más peculiar de todos: entre bailes con los brasileños y bromas con sus jugadores, el italiano se saltó su papel y con lentes, bufanda arriba se dejó ver fumándose un puro. La foto le dio vuelta al mundo.

Así mismo pasó con Pep Guardiola en el City (fumándose un puro) y Zlatan Ibrahimovic en el Milán (también fumándose un puro). Aunque Zlatan no es considerado alguien conservador.

Al preguntarle a Milton Meléndez sobre si habría celebración inédita por alcanzar su tercer liga como entrenador tras las sus cinco títulos como jugador en su despedida de técnico del equipo, el "Tigana" respondió entre su frialdad y risas que mantener su libreto.

"No (no habrá celebración fumando un puto). Yo siempre he sido así y nunca voy a cambiar, soy como soy y no voy a estar tampoco celebrando de una manera que no debo, soy una persona seria y no me gusta mucho ni las bromas (risas)", respondió.