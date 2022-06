¿Habrá cambios en la alineación contra Estados Unidos?

Tras el partido ante Granada, Hugo Pérez y su cuerpo técnico sacó conclusiones. El técnico nacional dijo en sus últimas declaraciones que luego del análisis del último partido podría traer modificaciones en la alineación para el último duelo del año en Liga de Naciones ante Estados Unidos el martes en el Cuscatlán.

“Probablemente si habrá cambios", dijo el estratega nacional. Agregó que todavía hay tiempo pero que buscará entre sus piezas a los que mejor se encuentren para un rival que no perdonará. "Faltan tres días para ese partido y ahorita lo estamos analizando sobre quienes pueden entrar y no lo sabremos hasta el día del partido”, clarificó Pérez.

“Es un compromiso importante porque queremos ganar en casa para nuestra gente y ya estamos casi clasificados a Copa Oro y sería lindo ganar y llegar a marzo con la posibilidad de estar en cuartos”, dijo el técnico respecto a cómo llegan para el partido contra EEUU.

Agregó que no será fácil: “El martes tenemos que subir la barra para ser ese día constantes y ganarles”.

Se habló mucho de los errores cometidos el pasado martes contra Granada. Hugo Pérez dijo que todo el plantel ya hizo autocrítica de la actuación que dejaron y las cosas malas y buenas que se deben corregir para el duelo más difícil del grupo.

“Nosotros no jugamos bien y yo no voy a esconder eso. Ellos saben y ya vimos el video, somos autocríticos y hay cosas que a mí me gustaron. Los jugadores son responsables y saben que no jugamos bien el martes”, concluyó Hugo Pérez.



Las declaraciones completas: