"Habrá cambios en Metapán para volver a ser protagonista"

El ibérico Juan Cortés Diéguez fue anunciado el pasado sábado por la dirigencia calera como el nuevo entrenador del Isidro Metapán para encarar el torneo Clausura 2021 que arrancará la segunda semana de febrero.

Cortés llega así a sustituir al interino Oswaldo Figueroa quien relevó al oriental Víctor Coreas desde la jornada seis de la fase 2 del Apertura 2020.

¿Cuándo iniciaron las conversaciones con la dirigencia de Isidro Metapán?

Las conversaciones con la dirigencia de Metapán iniciaron unos días antes de viajar hacia España. Una vez que ellos finalizaron su competición en la liga contactaron conmigo y empezamos a hablar del equipo y del futuro y de cómo lo miraban ellos y cómo lo veía en este torneo recién finalizado en la fase regular; por allí comenzaron las conversaciones que a la larga hemos terminado aceptando la oferta.

¿Por cuánto tiempo ha firmado con los jaguares?

Hemos firmado por dos torneos cortos (un año) , me parece tiempo suficiente para realizar un buen proyecto a mediano y largo plazo.

¿Qué condiciones solicitó Juan Cortés para aceptar la oferta?

Desde que hablé con la junta directiva los dos coincidimos que queríamos un proyecto serio, un proyecto en el que obviamente habrá cambios pero será un proyecto que volviera a poner a Isidro Metapán en la lucha de grandes cosas y donde volviéramos hacer juntos protagonistas en la liga. Esas fueron en términos generales las condiciones, que se hiciera un proyecto ambicioso y con ganas de volver a ser protagonista, tenía esa idea primaria y Metapán pensó lo mismo, por lo que eso facilitó las cosas para llegar a un buen acuerdo.

¿Entre una de sus propuestas estaba el auxilio de su asistente, Fabio Larramendi?

Otras de las cosas que les pedí cuando ellos me llamaron fue que me dejaran trabajar con mi gente, con mi cuerpo técnico, con Fabio como mi auxiliar y con mi preparador físico, esa sí fueron unas de las condiciones que les pedí desde un inicio.

¿Es prematuro hablar de fichajes en Metapán sabiendo que el Clausura iniciará en la segunda semana de febrero?

Siento que es muy pronto hablar de nuevas incorporaciones, pero ya nos estamos comunicando con la junta directiva para evaluar al plantel, para ver obviamente para saber qué se puede hacer para nuevas incorporaciones porque hay que hacer algunos cambios pero es muy prematuro por ahora hablar de ese tema.

¿Qué debe a su criterio cambiar dentro de Metapán?

Dentro del equipo, la verdad que siento que tenían un buen plantel; si es verdad que hay jugadores que saldrán y otros que llegarán, pero siento que le hizo falta algo. Hicieron una buena primera fase de la liga donde salieron primeros de su zona , luego en la segunda fase fue peor, por allí les faltó más aciertos, un poco de solidez cuando jugaron de local, pero son análisis que uno hace del pasado y ahora intento mirar al equipo con proyección actual, mirando hacia el futuro y ver qué ocurrió para ver qué faltó, pero miro más hacia adelante que con optimismo, trabajo y planificación siento que se puede hacer un buen torneo con un buen plantel.

¿Le sorprenden las llaves de cuartos de final en la liga nacional?

La verdad, no me sorprende porque era casi la misma idea que manejabamos, era más o menos lo que se estaba vislumbrando, son llaves muy parejas casi todas y siento que serán interesantes las series entre el Alianza y el Once Deportivo, el Águila-Firpo, he estado siguiendo la liga desde acá, el sábado los estuve mirando, siempre he estado viendo a los equipos y la verdad estarán emocionantes.

A su criterio, ¿qué equipo le pinta para campeón?

A mi parecer, los equipos para campeón son: Alianza, Águila y FAS, son los tres grandes candidatos. Siento que Águila está muy sólido, Alianza fue desde un inicio un fuerte candidato y ahora el FAS se ha metido en esa pelea.

¿Cómo encontró a su familia luego de casi 18 meses sin verlos y qué tanto le ha afectado a usted la tormenta Filomena en España?

A Dios gracias he logrado venir a ver a mi familia, justo llegué a España cuando comenzó la nevada, esta tormenta y por eso logré llegar sin dificultad a mi ciudad, ahora en los últimos días había estado incomunicado pero ya se está volviendo a aperturar y después de tanto tiempo pues es una inyección anímica importante para mí ver a mi gente, ver a mi familia, ya con las pilas cargada, preparando la maleta para viajar pronto.

¿Cuándo iniciará su nueva etapa en Metapán?

Espero volver en esta misma semana. Tenemos tentativamente comenzar el lunes 18 de este mes la pretemporada con el Metapán, pero cuando llegue y me reúna personalmente con la dirigencia de Metapán vamos a definir algunos puntos pendientes que han quedado por mi ausencia y por la distancia.