"Habrá cambios de jugadores para el próximo partido"

Islas Caimán descansó en la primera fecha del grupo F compuesto por El Salvador, Guatemala, Guyana y Curazao. Pudo ver a los cuatro rivales para tomar apuntes. Pero eso no preocupa a Ernesto Góchez, seleccionador sub 20, porque cree que el equipo caribeño todavía no ha superado la prueba complicada del debut en este Premundial.

A parte de eso, el timonel habló de proponer un poco más a la ofensiva, pese a que no tendrá a Josué Rivera, por lesión.

¿Ya definió los cambios en el esquema para el juego ante Caimán?

Va a haber cambios de jugadores, obvio. Hubo mucha agresión ante Curazao y hemos salido con varios jugadores resentidos. Vamos a hacer las modificaciones pertinentes, pero aún así estamos convencidos del triunfo. Tenemos el apoyo de nuestras familias y eso nos tiene muy motivados. Ya pasó la primera prueba, que es la más complicada. Ahora viene el segundo juego que nos puede dar una solidez futbolística. Estamos convencidos de sacar la victoria mañana.

¿Cree que se ha pasado con buena nota la primera fase?

Claro. Hubo cosas normales de un primer partido. De los jugadores actuales, creo que solo tres o cuatro han tenido competencias internacionales. En la primera presentación a veces hay un nervio, una ansiedad. Es normal. Para ser el primer juego y sacar los tres puntos, es muy bueno. Curazao ya no es aquel equipo débil. Lo demostró en la eliminatoria pasada ante El Salvador. Ahora está en primer lugar en Liga de Naciones de CONCACAF. Hablo del primer equipo, pero ese equipo es el reflejo de sus juveniles. Curazao ha crecido mucho. Fue un partido apretado y reñido. Gracias a Dios, sacamos la victoria y gracias a Dios nos da un buen margen.

Islas Caimán, nuestro rival de este domingo, tiene esa pequeña ventaja de que ya los vio a todos en el grupo F...

Claro, pero tiene la desventaja de que no ha jugado. Como te repito, el primer juego es complicado. Hay que adaptarse a la cancha, al viento. Como son canchas abiertas, el viento influye mucho. Por lo menos, ante nosotros, no será dificultoso que ya nos haya visto. Vamos a salir con mucha variante y un sistema diferente.

¿Cero referencias sobre Islas Caimán hasta el momento?

Sí, pero vemos que todas las islas manejan el mismo patrón y hacia ese patrón es que hemos preparado el juego.

¿Habrá aumento en el voltaje ofensivo de cara al juego contra Islas Caimán?

Sí. Este domingo vamos a proponer jugar un poco más arriba. Lastimosamente, Josué Rivera, que es nuestro jugador más experimentado, sufrió una lesión de rodilla. Esperamos ya esté bien para el próximo juego ante Guatemala. Pero tenemos sustitutos y estoy seguro de que lo vamos a hacer de la mejor manera.

Carlos Rivera, preparador de porteros, dijo que iba a sugerir cambio en el arco para medirse ante Caimán ¿Le habló algo de eso?

Como cuerpo técnico estamos muy unidos. Estamos en reuniones y pláticas. Todavía no lo hemos decidido, pero soy un respetuoso de la función de cada miembro del cuerpo técnico. Claro que la última decisión la tomo yo, pero me gusta tomar la opinión de los que integran mi cuerpo técnico. En cuanto a los porteros, Carlos es es responsable cuando las cosas fallan en el arco. Respeto las discusiones de Carlos. Será respetado lo que diga Carlos.

¿Habló con Carlos de los Cobos luego del juego ante Curazao?

El profesor me da mucho apoyo. Siempre está pendiente de mí y del equipo. Siempre me sugiere. Es tan respetuoso que me deja la última decisión. Me hace sugerencias. Su hermano, Sergio, y él siempre están pendientes de nosotros. Siempre están observando el crecimiento de estos jugadores. El profesor De los Cobos siempre está al pendiente de lo que trabajamos.