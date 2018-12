Hablaron los nuevos fichajes del Alianza

Tres fichajes, nada más. Alianza quiso cuidar la base de su equipo para el Clausura 2019 y para afrontar en marzo los octavos de final en la Liga de Campeones de CONCACAF ante Rayados de Monterrey. Las tres contrataciones anunciadas (los uruguayos Diego Benítez y Cristian Olivera) así como el nacional Irvin Herrera son los únicos refuerzos.

Por eso Alianza, desde que reanudó la preparación el miércoles, procuró contar con todos sus jugadores. Incluso Benítez y Olivera se trasladaron del aeropuerto al campo. No practicaron el primer día, pero sí saludaron a sus nuevos compañeros, incluso les dio la bienvenida su compatriota y amigo Víctor García.

El jueves fue el primer día de entreno para ambos en la cancha sintética del estadio Cuscatlán.

En sus primeras reacciones, el atacante Benítez dijo que sabe del compromiso que conlleva vestir la camisa del Alianza. Contó la anécdota de que en Migración le comenzaron a hablar de la exigencia que tendrá con los albos.

"Recién llegamos al país, en Migración eran todos del Alianza. Nos fueron dando una idea de lo que es el club, de las temporadas que se venían haciendo, de la presión y de lo lindo de siempre estar peleando arriba", contó el delantero.

También comentó que tuvo conocimiento de la liga gracias a sus compatriotas Waldemar Acosta y Joaquín Vergés, quiénes son representados por su mismo agente Johan Wilson y juegan en Águila.

"Conocemos poco del fútbol salvadoreño, comenzamos a seguirlo por dos amigos que juegan en Águila. Alianza mueve mucho", añadió.

YA VIERON A LOS ALBOS

Para el Mago Olivera fue importante ver algunas imágenes de los albos.

"Vi mucho del Alianza en la semifinales y final del torneo anterior y venimos con el objetivo de ser campeones, además llama la atención la hinchada que tiene el equipo. También sabemos que participará en la Liga de Campeones de CONCACAF. Sabemos que (Monterrey) es un rival complicado, pero podemos dar pelea con Alianza y hacer una buena serie de Concacaf", analizó.

También Irvin Herrera habló y dijo que su meta será ser el goleador del torneo. "Creo que mi adaptación con Alianza no será difícil, conozco a varios de los jugadores. Mi objetivo es terminar como goleador, cosa que no se me ha dado antes. Quiero que mi nombre haga historia en este equipo", subrayó.