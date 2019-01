Habla el posible reemplazo de Valverde en el Barcelona

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, insistió en que está "muy bien" y tiene contrato con el conjunto verdiblanco, aunque reconoció que le "halaga (el interés de) todos los equipos" en respuesta a un posible interés del FC Barcelona por ficharle para sustituir a Ernesto Valverde si éste abandona el banquillo blaugrana.

"Pregúntame del Betis. Ya hemos respondido a eso varias veces. No voy a insistir con el tema. Estoy muy bien en el Betis y tenemos contrato aquí, lo demás no lo puedo controlar. Me halagan todos los equipos, soy una persona respetuosa con todo el mundo", comentó Quique Setién previo al partido frente al Huesca.

Aunque el Huesca, colista de La Liga, puede ser un rival "fácil", para Setién no ha merecido "perder en ninguno de los últimos cuatro partidos".

"No vamos a decir que no vamos como favoritos, pero en el fútbol se complica. Estos cuatro equipos las han pasado canutas para superarles. Es de los que más remata a portería. Hace muchas cosas bien, es atrevido. Le falta consistencia y poso de estar más hecho en Primera, pero yo veo un partido complicado y que tenemos que hacer las cosas muy bien para sacarlo adelante", analizó el cántabro.