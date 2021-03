Ha sido la noche más feliz de Koeman como entrenador del Barcelona

"Es un paso para intentar ganar un título importante, hemos hecho un partido muy completo, como entrenador no se puede pedir más de tus jugadores", añadió el técnico holandés en rueda de prensa.



E insistió en este aspecto: "Creo que el equipo se lo merece por su trabajo y por su honradez y porque hemos mejorado muchas cosas sin balón, somos un equipo más agresivo. Por eso estoy orgulloso, es un resultado muy importante para el club y para mí".



Además, argumentó que salió con los mismos once jugadores y con el sistema 3-5-2 del sábado en el Sánchez Pizjuán "porque" el equipo hizo "un gran partido en Sevilla". Y consideró que el Barcelona ha "presionado como el sábado y el equipo estuvo fenomenal".



Respecto a las molestias de Gerard Piqué en su rodilla derecha, Koeman desveló que "no es lo mismo" que lo que lo ha tenido apartado de los terrenos de juego por un amplio periodo de tiempo esta temporada.



Y sobre las opciones de remontar el 1-4 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, el técnico del Barcelona opinó que "es otra cosa, un 2-0 es más fácil de remontar". Pero explicó que su equipo empezará "el partido pensando en ganar" y verá "si durante el partido hay alguna oportunidad de pasar".