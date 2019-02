“Ha sido difícil mi salida del Santa Tecla pero ahora tengo confianza en Metapán”

El brasileño Ricardo Ferreira Da Silva, nuevo fichaje jaguar para el torneo Clausura 2019 ha encajado con creces en la interna de Isidro Metapán a tal grado que en apenas tres partidos defendiendo los colores del equipo calero ya lidera la tabla de goleadores de la liga con cuatro goles (dos de ellos desde el manchón de penal) y demostrar que su incorporación al equipo metapaneco procedente de Santa Tecla ha sido el mejor acierto de la dirigencia santaneca en el cierre de la temporada 2018-2019.



¿Qué sentís haber iniciado tu etapa en Isidro Metapán anotando cuatro goles en tres partidos oficiales con la camiseta jaguar?

La verdad me siento muy bien, muy felíz, la verdad no esperaba que las cosas iban a salir tan bien de manera rápida pero igual, Dios sabe de todas las cosas que me han pasado, es justo por todo lo que pasé, ha sido difícil toda esa etapa que pasé tras mi salida de Santa Tecla y ahora disfruto de mi trabajo y de la confianza de Isidro Metapán.



¿Te imaginabas ser líder de goleo en las primeras cuatro fechas del torneo Clausura?

La verdad es que no, no me esperaba estar en el liderato tan rápido, no lo esperaba, por ser delantero uno trabaja y desea estar siempre en la lista de goleadores de la liga pero uno nunca piensa que las cosas salgan así tan rápido; feliz por ese logro que he alcanzado y con muchos deseos de seguir en ese mismo camino.



Nunca te ponés metas fijas en cuanto al goleo, pero así como van las cosas ¿cuántos goles pensás anotar en este torneo a fin de romper tu marca personal de goles?

No sé, nunca he tenido en mente anotar una cantidad fija de goles, nunca lo he hecho, espero hacer el máximo de goles que se pueda, trabajo en la semana para eso, para concretar las oportunidades de gol que se me presentan en un partido, creo que todo saldrá a su tiempo pero lo más importante es poder ayudar a mi equipo y si con mis goles lo logro, entonces bienvenidos esos goles; no pienso en números, pienso más en aportar a Isidro Metapán y si mis goles ayudan a eso entonces haré la mayor cantidad de goles que pueda para alcanzar mi meta.



¿Con quién te has sentido más cómodo como pareja en el ataque, con McKaylly Tulloch o con Nicolás Muñoz?

Gracias a Dios me he sentido muy bien con los dos, he jugado cómodo con cualquiera de ellos, independientemente de quién diga el profesor (Edwin) Portillo que jugaré adelante en los partidos en que he jugado me he sentido apoyado con cualquiera de los dos, es una ventaja que creo tengo ahora de contar con otros jugadores que tienen también ese olfato de gol, que saben desmarcarse y que te hacen el momento más fácil; a la hora de ir a buscar el gol.



El profesor Portillo te ha nombrado el cobrador oficial de penales... ¿qué pensás de eso ya que has convertido dos penales en dos partidos consecutivos?

Creo que el jugador que patee mejor los penales debe ser el encargado de cobrarlos. La verdad nunca he tenido problemas en patear los penales cuando estuve en Santa Tecla; si Nico (Muñoz) está allí a la hora de un penal no tengo ningún problema en cederle el tiro y si él no está como no estuvo en el partido anterior y yo sí es por eso que tomé la pelota y cobré los dos penales que se sancionaron ante Sonsonate. Nicolás ante Pasaquina tomó la pelota y cobró el penal para iniciar la remontada, es un gran delantero, patea bien los penales y eso es bueno para el equipo. De ese tema conmigo no hay problema, creo que nos entendemos bien con Nicolás en ese tema, ante Sonsonate le dije antes a Paolo (Suárez) que cobrara él el penal y al final no quiso, por eso me tomé esa responsabilidad de cobrarlos y a Dios gracias los anoté. Me quedo feliz que tengo la confianza del profesor (Portillo) y de mis compañeros, eso te llena de confianza para seguir así.



¿Es distinto el ambiente que respirás en la interna de Isidro Metapán al que viviste en tus inicios en Santa Tecla?

Sí, es diferente ya que cuando llegué a Santa Tecla no conocía a nadie, no podía platicar con nadie; ahora que he llegado a Isidro Metapán todos los jugadores del plantel ya me conocían, llevo ya cinco años de estar en la liga de El Salvador y siento que ya me conocen todos; los compañeros me trataron bien el primer día, creo que fue mejor por eso, en Santa Tecla fue distinto porque pasé muchos días solos y en Metapán ya he salido con muchos de mis nuevos compañeros a comer, a cenar ya que son pocos los lugares en Metapán donde tú puedes divertirte de manera sana, soy tranquilo en eso y el trato que he recibido en Metapán ha sido de lo mejor en mi carrera.



¿Como mirás por el momento la liga luego de cuatro fechas y donde están a la par de Alianza en el liderato con los mismos puntos?

La verdad la veo bien, ahorita Alianza y Metapán son los dos equipos que están haciendo mejor las cosas, creo que los números hablan por sí mismo y por ahora en las primeras cuatro fechas las posiciones donde estamos es de manera justa por lo bien que se está haciendo en la interna de los dos equipos.



En lo personal, ¿se están cumpliendo tus metas o hay algo que falta todavía para lograrlo?

Sí, mi meta personal hasta el momento me está saliendo bien y en lo personal no creo que me haga falta cumplir algo más, creo que todo lo que debe de llegar se realizará en el momento justo; aun tengo en mente terminar como campeón de goleo, algo que hasta ahora no he logrado conquistar y creo que es lo único en mi carrera que me hace falta alcanzar en la liga nacional.



¿Te sorprende ver actualmente a Santa Tecla en la novena posición de la tabla general con solo tres empates en cuatro juegos?

Sí, me sorprende porque ya había pasado un par de torneos con un inicio así tan difícil pero nunca tan difícil con cuatro fechas estando allí abajo de la tabla. En lo personal me siento triste por mis ex compañeros quienes están intentado hacer las cosas bien, siento que algo está pasadon en Santa Tecla porque no solo tener un buen equipo te saldrán las cosas bien, pero igual, creo que hay tiempo para darle vuelta a esa situación y poder ver el equipo aguerrido que ha sido antes.



En una semana visitarán a Jocoro en Gotera, ¿qué opinión tenés del equipo de Morazán que en la serie ha resultado ser muy incómodo?

Sabemos que iremos de visita a Jocoro y que seremos en la segunda vuelta locales; siento que será un partido difícil tal como han sido los cuatro juegos anteriores. Jocoro es un buen equipo, con buenos jugadores, por allí está (William) Maldonado que fue mi compañero en Santa Tecla, lo conozco bien y sé que aportará mucho al Jocoro. Tenemos que tenmer bastante atención con todo su plantel, más cuando se jugará en Gotera, es difícil jugar allí, el equipo corre mucho, el clima pega fuerte pero debemos estar conscientes que debemos ir a buscar un resultado positivo, sumar de visita tal como se ha hecho hasta el momento.



¿Qué mensaje le enviás a la afición de Isidro Metapán a fin que los apoyen más y que asistan masivamente al estadio?

Pido en verdad que crezca la afición, que hayan más aficionados que nos sigan, que llenen el estadio y que nos alienten siempre, son el jugador 12 en Isidro Metapán y es importante que nos apoye; a todos nos gusta jugar con estadio lleno y le pido a los aficionados que lleguen más al estadio cuando jugamnos en casa y que si es posible nos acompañen a los estadios cuando jugamos de visita. De mi parte aportaré todo lo que tenga para poder brindarles más alegrías de las que ahora han recibido.