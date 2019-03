"Ha funcionado el cambio de entrenador"

Dani Ceballos ha sido uno de los primeros jugadores en hablar luego del regreso de Zidane en la victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo. El andaluz, que ingresó por Isco en el segundo tiempo, valoró los tres puntos y fue clara su opinión sobre el primer partido de Zizou.

"El cambio de entrenador parece que ha funcionado, hemos recuperado sensaciones y hemos conseguido los tres puntos", dijo Ceballos.

Caballos dejó claro que el objetivo grupal es acabar de la mejor manera La Liga, también ha confezado que Zidane le ha dado la confianza tras ser el primer cambio del partido.

"Tenemos claro que el objetivo es sumar y ganar todos los partidos que nos quedan para acabar lo más arriba posible. Hay que respetar sus decisiones y estar todos enchufados hasta que acabe LaLiga. Cuando he salido, me ha dicho que jugase y disfrutase. Me ha dado confianza con el primer cambio, cuando íbamos 1-0".

También habló de las figuras del encuentro.

"Son dos jugadores clave (Isco y Bale) y tienen que ser importantes, como los otros 25 jugadores", concluyó.