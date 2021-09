H. Pérez: "Exijo que jueguen desde atrás y si se equivocan es culpa mía"

El técnico Hugo Pérez habló en el Guiri al Aire sobre el partido de Estados Unidos en el debut en eliminatorias. El DT hizo hincapié en el rendimiento de sus jugadores aunque no está del todo conforme tras analizar el encuentro y ya comienzan a pensar en Honduras, rival de este domingo.

"Habíamos visto a Estados Unidos y el técnico casi no cambia su filosofía. La base de lo que habíamos visto y analizamos, si se fijan, salimos con un 4-4-2 con diamante porque queriamos más en la media. Queríamos un hombre extra en medio y creo que en el primer tiempo tuvimos más oportunidades y fuimos más claros", dijo.

"Nos faltó un poco más de fútbol para poder decir que hicimos un partido más completo. El esfuerzo y tácticamente todo estuvo bien y el 80 por ciento todo se cumplió", dijo el técnico, agregando que "hubiera querido jugar más con los centrales desde atrás para poder salir jugando; ese equipo de mediocampo para arriba es muy bueno por tener jugadores físicos y buenos. Nuestros jugadores se comportaron bien".

Sobre la presión que impuso Estados Unidos, dijo que "la decisión viene del jugador. No me gusta que no jugáramos de atrás y eso quiere decir que si se equivocan es culpa mía, faltó personalidad para hacerlo porque no fuimos constantes porque eso ya es parte de nuestro ADN".

Sobre el partido de Jairo Henríquez, el estratega mencionó que "Jairo ayer me mostró que está para cosas importantes siempre que esté concentrado. Ayer Sergiño Dest no lo pudo parar y eso quiere decir que es un jugador grande que nos aporta mucho. He hablado con él y poco a poco ha entendido lo que nosotros queremos. El potencial que tiene es para más, es uno de los jugadores que hay que fortalecer su liderazgo".

Analizó a Honduras: "Es un equipo físico y con velocidad. Hoy comenzamos analizarlo y queremos ver el partido con Canadá para ver cómo jugaron y cómo se plantaron porque puede ser que cambien jugadores pero la idea de mantener lo que hacemos será difícil que lo cambiemos porque quiero jugar con la pelota y salir con ella".

De la actuación de Roldán dijo que "puede jugar en cuatro puestos. En el segundo tiempo Roldán fue el mejor jugador".

"El ambiente en el estadio estuvo fantástico. Nuestros jugadores se dan cuenta en cada partido que va pasando es que a veces salen con mucho respeto hacia el rival".

Sobre la idea de juego: "Todas las selecciones tienen una idea táctica y una forma de jugar diferente. A Honduras lo hemos visto como un buen equipo con grandes jugadores que son explosivos pero no son iguales que Estados Unidos y México".