Gutiérrez: "El gol tempranero de Tauro nos hizo dudar"

El colombiano Wilson Jaime Gutiérrez, director técnico de Alianza, afirmó el pasado jueves en conferencia de prensa que su equipo fue el legítimo ganador de la serie ante Tauro de Panamá pese a perder 1-0 el juego de vuelta de su serie de octavos de final de la Liga de CONCACAF 2019.

Las declaraciones del estratega bogotano de 48 años las brindó al final del partido que Alianza perdió por la mínima ante el equipo blanquinegro en el estadio Rommel Fernández en ciudad de Panamá y que de paso, significó la clasificación del equipo salvadoreño a la siguiente instancia del torneo regional donde deberá enfrentar en cuartos de final al San Carlos, vigente campeón de Costa Rica.

"Fue un partido intenso como lo habíamos pensado, como lo habíamos planificado; teníamos a un rival que es muy fuerte, que tiene jugadores muy rápidos adelante y que desde el inicio salieron a buscar el partido, no contábamos con recibir un gol tan temprano y eso hizo que durante unos 10 minutos nos mostramos inseguros, nos generaron algún riesgo", analizó el estratega colombiano.

Alianza reaccionó tras el gol y Gutiérrez admitió que "después el equipo se aplomó un poco, toma el manejo del balón y trató ya de manejar el partido y a comenzar a crear llegadas. Fue un partido muy intenso como lo esperábamos al final", insistió. "Así como ellos pudieron haber marcado otro gol creo que también nosotros tuvimos ocasiones claras de anotar; esto es fútbol ya que este resultado nos da a nosotros la clasificación", indicó.

Sobre si fue justo o no el resultado y por ende su pase a cuartos de final de la Liga de la CONCACAF perdiendo aún el partido, el técnico cafetero de los albos dijo que "hablar si fue justo o no habernos clasificado (aún perdiendo) no lo puedo analizar; a veces hablar de justicia en el fútbol es difícil, pero la diferencia que marcamos jugando de local fue importante y con el partido que hicimos esta noche (ayer) nos da para clasificar ya que en el fútbol la clasificación lo da los resultados y en esta ocasión se nos dio a nosotros", afirmó.

Gutiérrez confesó que "para hacer reaccionar al equipo tras el gol tempranero recibido planificamos el partido de la misma manera que el primero pero buscando no recibir un gol, pero recibir ese gol de entrada nos generó incertidumbre, inseguridad y nos hizo pensar que si recibíamos un segundo gol nos provocaría más nerviosismo".

Sobre el trabajo del árbitro estadounidense Jair Marrufo, Gutiérrez dijo que "pienso que hizo bien su trabajo, por allí pudo haber expulsado a un jugador panameño por sus reiteradas faltas pero siento que lo hizo bien, no tengo ningún reparo o reclamo a su trabajo".

Finalmente, el técnico de los albos lamentó la eliminación de los otros dos equipos salvadoreños en el actual torneo regional al afirmar que "Quedamos solo nosotros en este torneo, es una responsabilidad enorme que debemos tomar y afrontar a fin de darle oportunidad a este equipo a que crezca y que represente bien al país ya que queremos llegar si Dios quiere a la final y ganarla, pero antes está el San Carlos de Costa Rica y esperamos responder a esa responsabilidad que se nos presenta por el bien del equipo y por el país".