Guti admite que le gustaría ser entrenador del Real Madrid

MADRID, ESPAÑA. José María Gutiérrez "Guti" deseó lo mejor a Zinedine Zidane y espera que no se marche a final de temporada, aunque no ocultó que le gustaría dirigir al Real Madrid y que si se lo ofrece el presidente Florentino Pérez se "animaría" a dar el salto desde el juvenil al primer equipo.

"La Champions es la última bala para el Real Madrid, de Zidane espero que no y que se tenga cordura, se eche la vista atrás y se vea lo que ha hecho los dos últimos años. Confío en el Real Madrid porque cuando se juega mucho da la talla", aseguró.

"Espero que no se vaya Zidane porque hay que ser realistas y lo que ha conseguido es una locura para el madridismo, pero por supuesto que me animaría. Ser segundo estaría difícil porque tengo mi cuerpo técnico. Pero claro que me animaría a ser el entrenador del Real Madrid, obvio. ¿Hay algo mejor? ¿Hay algún entrenador en el mundo que le diga no al Real Madrid?", añadió.

SÍ FICHARÍA A NEYMAR

Guti fue positivo en su análisis de la eliminatoria de octavos de final que el Real Madrid disputa con el PSG. "Sensaciones buenas después de ver el último partido del Real Madrid. La temporada no está siendo buena pero los madridistas confiamos en que esta es nuestra competición y aunque el PSG es un gran rival el Real Madrid va a pasar la eliminatoria".

Como jugadores claves destacó a Cristiano Ronaldo y Neymar, sin ocultar su deseo de verlos jugar juntos la próxima temporada en el Real Madrid. "Cristiano y Neymar por talento y por lo que son en sus clubes van a ser los grandes protagonistas. Los madridistas queremos ver al Cristiano de los dos últimos años que él solo metió al equipo en la final. Esperemos que se crezca".

"Me encanta el fútbol de Neymar y me gustaría que estuviera en el Real Madrid, pero si es para que se vaya Cristiano me crearía dudas. Me gustaría verlos juntos. Los dos serían mejores. Es un jugador diferente que tiene que estar en un gran club como el Real Madrid", añadió.

Por último, lanzó un consejo para Karim Benzema, que está sufriendo los silbidos del madridismo como en el pasado los sufrió Guti. "No es la primera vez que le pitan. Lleva mucho tiempo aguantando los silbidos. Es la temporada que menos fino está y que más le está costando hacer goles. Le diría que trabaje y lo dé todo en el campo como le gusta a la afición del Madrid".