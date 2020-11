Gustavo Vega: "Si el árbitro dijo cinco minutos debió ser cinco, no siete"

Con enojo, impotencia, reclamos, así terminó el banquillo de Sonsonate luego que el árbitro central Iván Barton, pitó para dar por finalizado el partido entre el equipo cocotero y el Metapán justo siete minutos después del tiempo reglamentario.

Barton indicó al cuarto árbitro del partido, Edwin Brian que concedería cinco minutos de reposición para dar por finalizado el juego que ganaba Sonsonate 1-0 con anotación de cabeza de Henry Alvarenga al 68', pero una falta que generó un tiro libre a unos cinco metros del área frontal de los 16.50 metros y cobrado de manera magistral por el zurdo Juan Barahona decretó el 1-1 final.

Segundos después de reanudarse el juego, Barton pitó la finalización del juego y dio paso a los reclamos del banquillo local hacia él y al resto de la cuarteta arbitral.

Tras los hechos, cuerpo técnico y jugadores de Sonsonate se retiraron de la cancha del estadio Ana Mercedes Campos sin brindar declaraciones, a excepción del portero Gustavo Vega quien por fin sumó sus primeros 90 minutos de juego en la liga luego de superar una lesión que traía desde el torneo anterior.

"Gracias a Dios estuvimos en el partido, pero nos faltó (para ganarlo), tuvimos muchas llegadas pero no la supimos concretar, lastimosamente nos vinieron a empatar en esa falta cerca de la meta, ni modo, así es el fútbol, hay que seguir trabajando para poder sacar los tres puntos en casa el próximo miércoles ante Atlético Marte", lamentó el portero liberteño de 29 años.

Vega justificó la molestia del plantel cocotero por lo sucedido en momentos en que ya celebraban romper la racha de seis partidos sin ganar como locales y criticó la iniciativa del árbitro central de conceder más minutos de los que señaló.

"Hay inconformidad, ya iban siete minutos de juego, el árbitro dio cinco y llegó a siete, eso no lo pueden hacer ellos, la verdad es que (si) son cinco deben ser cinco, no se pueden pasar (de ese tiempo), pero lastimosamente no podemos hacer nada, a lo hecho, hecho está, hay que seguir trabajando de la mejor manera para poder seguir adelante", acotó.

Sobre su retorno a las canchas tras padecer y recuperarse de una prolongada lesión, Gustavo Andrés afirmó que "gracias a Dios que el profe (Da Silva) nos brindó la oportunidad esta noche, debemos seguir así, por el camino correcto, haciendo bien las cosas, trabajando de la mano de Dios y a seguir trabajando fuerte nada más."