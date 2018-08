Gustavo Guerreño, desde Chile: “el fútbol salvadoreño no progresa por la gente que lo rodea”

El delantero paraguayo Gustavo Guerreño rompió el silencio sobre su salida repentina del Santa Tecla, la cual se dio para jugar en un equipo de segunda división de Chile. Explicó que ese plantel andino tuvo que desembolsar $30 mil para que él pueda jugar ahí.

De acuerdo con el guaraní, su salida repentina a Chile se puedo haber evitado si la dirigencia del plantel tecleño hubiera accedido a colocar una cláusula en su contrato para que pudiera irse sin problemas ante una oferta en el exterior.

De eso y más habló en esta entrevista exclusiva con EL GRÁFICO.

¿Por qué salió de manera repentina hacia Chile?

Pues porque era un mejor fútbol, es más competitivo. Era para mi futuro. Por muchas cosas. Quería un cambio de aire. No le veo progreso al fútbol de ahí (El Salvador). Nadie ayuda a la juventud que necesita progresar. Mirá cómo está Firpo, ¿cómo va a progresar así?

¿Cree que la forma de irse del club fue la más adecuada?

Tenía que venir a Chile porque el club ya me había mandado el pasaje. Tenía que venir por los menos a dar la cara. Le llamé al presidente del Santa Tecla para decirle que iba a venir, pero nunca me dijo ni sí ni no.

Yo les llamé 46 mil veces. Les mandé miles de mensajes. Tengo todos los mensajes acá y no me hacían caso. Yo ya estaba decidido a salir de ahí. Ellos lo querían hacer de club a club. Cuando los llamó el club se tardaron una semana en dar una respuesta. Ellos dicen que son serios, pero no fueron serios en ese sentido.

¿Volvería al balompié salvadoreño en un futuro?

Sí. Yo estoy dispuesto a volver. No sé en qué equipo. Iré a donde me quieran llevar.

¿Cuándo comenzaron las pláticas con este equipo chileno de segunda división?

Quien hizo todas las pláticas fue mi representante. Iba a ser menos la plata con Santa Tecla y Santa Tecla pensó que yo venía a un equipo de primera y por eso pidió esa cantidad de dinero. Yo había arreglado con el directivo Nery Ortiz que solo tenía que devolver la prima, ficha, salario y el vuelo. Él me diijo que sí y que no había necesidad de hacer claúsula. Me dijo que no era necesario, que Santa Tecla no es así. Santa Tecla no es como los otros equipos. Me dijeron que me iban a dejar salir tranquilamente. Desde un comienzo hubo una propuesta formal, pensaron que habría mucha plata y por eso fue que pidieron eso, que fueron $30 mil, pero primero querían $50 mil. Luego bajaron.

¿Se sintió incómodo en algún momento porque no venía siendo titular en Santa Tecla?

Eso no influyó. Era más por la competencia. Chile es otro mundo, comparado con El Salvador.

¿No va a reflejar en su currículo su paso por El Salvador?

Obvio que sí. Gracias a lo que hice en Alianza estoy en Chile. Yo te digo que el fútbol salvadoreño no progresa por toda la gente que lo rodea. Capaz si hay un cambio puede ser que progrese, que vaya adelante. Tienen que ayudar a los jugadores, no a los dirigentes. Los dirigentes se llenan los bolsillos y los jugadores pasan hambre. Los jugadores son los que dan alegría cada fin de semana.

En los tres equipos en los que estuve, Pasaquina, Alianza y Santa Tecla, pienso que me fue muy bien. Con Santa Tecla ya había hablado que si me salía algo mejor iba a tener que dejar el club. Nunca hubo una cláusula, pero yo les dije a ellos que hiciran una y ellos me dijeron que no era necesario. Eso me dijo el dirigente Nery Ortiz.

Desde que estaba en Paraguay (antes de integrarse al Santa Tecla) yo les había dicho que prepararan la claúsula y me dijeron que no era necesario. Yo llegué a El Salvador para la pretemporada y les pedí que cambiaran el contrato. Me dijeron que no era necesario. Pero al final ellos no tuvieron palabras. Dicen que yo fallé, pero ellos también fallaron.

¿Cómo fue su relación con el técnico Cristian Díaz?

Solo fue de jugador a técnico. Le hablé a él para que me ayudara a salir y me dijo que no. Me dijo que no podía decidir sobre mi futuro.