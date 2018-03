Gustavo Guerreño, delantero del Alianza: “Sentía presión por golear”

Gustavo Guerreño, delantero del Alianza, saltó como titular contra el Luis Ángel Firpo y logró un triplete luego de varias jornadas tratando de encontrar regularidad.En duelos anteriores, el ariete paraguayo aseguró que había fungido como enganche, lo cual había mermado su rendimiento goleador, pero ya sentía presión por anotar y celebrar.Me siento muy bien gracias a Dios. Se me está dando la oportunidad de hacer goles. Hice tres goles (ante Firpo) y ojalá podamos hacer más goles para tratar de ganar más confianza.La verdad es que sí. Tenía un poco de presión en eso. Estaba jugando incómodo antes. Ante Firpo me tocó jugar más suelto, más libre y se me dieron los goles.Había estado jugando como enganche, de pívot, más en el medio, sin salir mucho. Por eso es que no me había tenido mucha chance de marcar. Pero igual, siempre hay que trabajar y adaptarse a lo que el profe pida.Siempre la meta de un delantero es hacer goles. Si no se dan, hay que tratar de jugar bien y hacer bien las cosas. Pero hoy se me están dando los goles.En Pasaquina jugaba con dos puntas. Creo que así es más fácil jugar. Yo siempre jugaba a la espalda del rival. Por eso, hoy jugando así, las cosas se me dieron bien. Pude estar encarando y marcar los goles que celebré.Sí, sabemos que todos los delanteros que hay en Alianza son buenos. Fito es el ícono del club. La verdad es que me gustaría jugar arriba con él, pero ya es decisión del técnico.No, en el grupo estamos muy bien. Yo me siento bien, cómodo. Los compañeros siempre me trataron bien. Me dan la confianza y me motiva para salir adelante. Eso es positivo por el bien del equipo.Sí, pero ahora hay que descansar. Luego habrá que ver qué hice bien y mal para tratar de tener el mismo rendimiento.Tenemos buen equipo, pero hay que ir paso a paso. Hay buen plantel. Todos estamos mentalizados para las exigencias que nos pone este campeonato.