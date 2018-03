Gustavo Guerreño: “La competencia es buena, pero solo juega uno o dos delanteros”

El paraguayo Gustavo Guerreño se siente más cómodo en el área del rival y gracias a esa comodidad ya lleva 12 tantos con la camisa del Alianza en este Apertura 2017, una cifra alta pero que aún no le garantiza el liderato de goleo y menos el trofeo de Hombre Gol de EL GRÁFICO.Por ahora es el delantero con más minutos en las filas aliancistas en el Apertura 2017, por encima de Rodolfo Zelaya y Ricardo Guevara, y sabe que en las últimas cuatro fechas del Apertura 2017 necesita sumar más minutos y goles y así separarse de Armando Polo, su más duro rival.Uno siempre trabaja para eso, para el logro personal o grupal. Dios quiera que se de el campeonato de goleo y el título a escala de club.No soy de celebrar mucho los goles. Creo que eso ya depende de uno, si quiere celebrarlo o no. Siempre me reclamen eso, pero es que ya es así mi forma de ser. Tal vez en juegos importantes sí los celebre, o no sé. En mi país, también era igual.Creo que uno siempre se lo imagina, pero si no te dan la oportunidad es muy difícil. Si jugás los 90 minutos tenés muchas oportunidades de hacer un gol. En el torneo pasado tuve chances, pero no era lo mismo, como la confianza que tengo ahora.Yo no tengo problema de jugar donde sea, pero que me dejen jugar tranquilo. Si yo juego tranquilo le puedo ayudar más al equipo. Pienso que ahora estoy jugando más tranquilo, sin ninguna presión. Por eso se me están dando las cosas, se me están dando los goles.La competencia es buena. Todos nos merecemos un puesto en el equipo, pero solo juega uno o dos delanteros.Por eso te digo. Uno trabaja y se mentaliza para eso, para siempre hacer goles. Si se da el premio de goleo, pues bienvenido sea. A Lezcano le fue muy bien en el torneo pasado. Yo también quisiera ganarlo, pero ya veremos cómo se dan las cosas en estos últimos partidos.Yo creo que es por algo que están viniendo más jugadores paraguayos. A la mayoría de los equipos les están ayudando mucho. En general están ayudando al fútbol salvadoreño.Creo que hubo cambio, pero no mucho. Es el mismo fútbol, el mismo sistema de juego. Solo que en el Alianza tengo más comodidades que no encontraba en Pasaquina.Siempre estamos jugando a la play, FIFA, con Ricardo Guevara y Darío Ferreira. Hacemos piscina o de pronto un asadito en las noches. También vemos Netflix.Traemos mucha. Traje como diez kilos y eso me aguanta por lo menos para seis meses. El tereré se toma helado, es para hidratarse, para el calor. Pero a Guevara no le gusta.