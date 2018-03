Gustavo Guerreño: “El Hombre Gol es un logro importante”

El delantero paraguayo del Alianza, Gustavo Guerreño, marcó tres goles en el partido de ayer ante el Águila y se agenció el premio Hombre Gol de El Gráfico al llegar a 15 dianas en el torneo.

Guerreño fue el principal protagonista del encuentro que golearon 5-0 a los emplumados en el estadio Cuscatlán y se convirtió en el segundo paraguayo que de forma consecutiva gana este importante trofeo.

El sudamericano aseguró que previo al partido habló con sus compañeros para que le colaboran a conseguir el premio y que se enteró de la marca cuando su compañero Juan Carlos “Cabra” Portillo, le informó que Armando Polo no le marcó gol al Municipal Limeño.

Con el triplete goleador empató a Polo, pero Guerreño marcó solo un tanto de penalti, mientras que el canalero celebró seis goles por esta vía . Fueron 15 goles en 19 partidos para el albo, mientras que Polo anotó 15 goles en 17 duelos del torneo. “Contento, conseguí este objetivo grupal, agradecido, el equipo colaboró”, sostuvo.

Expuso que “no sabía como estaba Polo, pero que “‘el Cabra’ me dijo que no anotó gol, me siento satisfecho, es un logro importante al igual que mantenernos invictos en el torneo.”

El ariete fue claro en señalar que se mentalizan ahora en llegara la final, y que la serie ante el Pasaquina será complicada, “debemos tomarlo con calma, son un duro equipo, tenemos que mentalizarnos en ganar a la siguiente fase.”

Confesó que, “hablamos siempre con los compañeros, ellos querían que quedara campeón de goleo, antes del juego lo hablamos con el grupo, trabajaríamos para esto y gracias a Dios se me dio este lindo objetivo de quedar como campeón goleador”.

ÚLTIMOS GANADORES

A continuación, los ganadores del título Hombre Gol de los últimos tres años.